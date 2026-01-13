Educació plantea que el curso escolar empiece el 8 de septiembre los próximos tres cursos

El Departament d'Educació plantea que las clases empiecen el 8 de septiembre los próximos tres cursos escolares para las enseñanzas de educación básica (infantil, primaria y ESO), bachillerato y formación profesional de grado básico. Así consta en el borrador de orden de calendario que ha trasladado el departamento a los sindicatos, que por primera vez contempla los próximos tres cursos.

Uno de los puntos más polémicos en opinión de los sindicatos es la distribución de las tardes en secundaria en los institutos escuela. La orden establece que el alumnado tiene que tener como máximo dos tardes semanales sin actividades lectivas. En estas tardes, el centro tiene que ofrecer actividades abiertas a todo el alumnado e integradas en la organización general del centro.

La propuesta plantea que el 8 de septiembre sea el primer día del curso para las enseñanzas obligatorias -del segundo ciclo de educación infantil a la ESO-, el bachillerato y la Formación Profesional de grado básico. En la FP de grado medio y superior, cursos de especialización, itinerarios formativos específicos, programas de formación e inserción, y cursos de formación preparatorios, se propone el 14 de septiembre de 2026.

La propuesta incluye también que el curso acabe el 18 de junio en el 2027. El paro de Navidad sería del 24 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, ambos incluidos; y para Semana Santa las vacaciones serían del 20 al 29 de marzo de los 2027.

Por primera vez, la propuesta incluye el inicio de curso para los próximos tres cursos con el objetivo de dar «el máximo de previsión y estabilidad a la comunidad educativa», según destaca el Departament d'Educació en un comunicado. Además, defensa que se trata de una propone «equilibrada» tanto para las familias como para los centros, «porque permite la llegada y acogida de nuevos docentes».

Por otra parte, se plantea la finalización de las clases el 22 de junio para los cursos 2027-2028 y 2028-2029. Además, se han fijado cuatro días de fiesta de libre disposición, al margen de los días festivos que marca el Departament d'Empresa i Trebal y los dos días de fiesta local.

Con esta propuesta, el curso que viene tendrá 177 días lectivos, dentro de una horquilla de entre 175 y 178 que establece la Ley de Educación de Cataluña.

Educació presentará ahora esta propuesta al Consejo de Educación de Cataluña.

Tardes en los institutos escuela

La propuesta incluye también un cambio con respecto a las tardes en los institutos escuela. Este curso el documento que regula los horarios permitía por última vez en los institutos filtra mantener horarios no unificados entre primaria y secundaria si disponían del permiso de los servicios territoriales. La nueva orden presentada este martes pero establece que en los institutos escuela «se tiene que aplicar un mismo marco horario de centro para el alumnado de educación infantil y primaria y para el alumnado de secundaria». Afirma que se tienen que garantizar «como máximo dos tardes semanales sin actividades lectivas» para los alumnos de ESO, pero concreta que en estas tardes «el centro tiene que ofrecer actividades abiertas a todo el alumnado e integradas en la organización general del centro». Por lo tanto, los alumnos de ESO tienen que poder ir al centro todas las tardes.

El texto incluye un punto en que se especifica que en caso de que, por razones objetivas derivadas del contexto del centro, sea necesario tener más de dos tardes semanales sin actividades lectivas, la dirección del centro tendrá que solicitar autorización previa a la dirección de los servicios territoriales, «mediante una justificación motivada basada en las necesidades organizativas, pedagógicas o de servicio».

En el caso de los institutos, la orden afirma que los alumnos no pueden tener más de tres tardes libres semanales para el alumnado.