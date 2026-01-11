USTEC se solidariza con los payeses y se suma a la lucha para defender «una vida digna»

Los campesinos han tomado la palabra al balcón del Mediterráneo de Tarragona para cargar contra el acuerdo del Mercosur

El sindicato USTEC·STEs (IAC) se solidariza con los payeses que estos días se manifiestan contra el acuerdo de la UE y el Mercosur y se suma a la lucha para defender «una vida digna».

En un comunicado, el sindicato educativo critica que el acuerdo es «perjudicial» al campesinado, pero también para consumidores y productores del país y asegura que sólo beneficiará «a las grandes corporaciones industriales». «El personal educativo tenemos claro que la globalización neoliberal es contraria a la mejora de las condiciones de vida», indican.

USTEC añade que el personal educativo también se encuentra en un proceso de lucha para «dignificar» las condiciones laborales y apunta que la lucha campesina es también la suya.