Sociedad
USTEC se solidariza con los payeses y se suma a la lucha para defender «una vida digna»
El sindicato rechaza el acuerdo de la UE y el Mercosur
El sindicato USTEC·STEs (IAC) se solidariza con los payeses que estos días se manifiestan contra el acuerdo de la UE y el Mercosur y se suma a la lucha para defender «una vida digna».
En un comunicado, el sindicato educativo critica que el acuerdo es «perjudicial» al campesinado, pero también para consumidores y productores del país y asegura que sólo beneficiará «a las grandes corporaciones industriales». «El personal educativo tenemos claro que la globalización neoliberal es contraria a la mejora de las condiciones de vida», indican.
USTEC añade que el personal educativo también se encuentra en un proceso de lucha para «dignificar» las condiciones laborales y apunta que la lucha campesina es también la suya.