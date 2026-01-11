Cataluña incorpora 24.518 nuevas viviendas de alquiler habitual a los municipios tensados hasta el segundo trimestre de 2025

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que desde el primer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025 se han incorporado 24.518 nuevas viviendas de alquiler habitual en los municipios declarados como tensionados. Según su opinión, eso demuestra que la Ley de vivienda y el tope de rentas están contribuyendo a estabilizar el mercado en Cataluña.

En un comunicado, ha dicho que estas medidas han provocado la prórroga de los contratos de alquiler vigentes. De una media de unos 40.000 nuevos contratos antes de la declaración de las zonas tensionadas, se ha pasado a una media de 27.000 nuevos contratos, y eso supone que «unas 13.000 familias inquilinas cada trimestre se benefician de una prórroga de su contrato vigente», ha dicho Paneque.

Por otra parte, según el mismo departamento, el crecimiento del precio del alquiler en Cataluña se ha moderado más en Cataluña que al conjunto del Estado y de otras regiones, como Madrid. En concreto, en el 2025 los precios han crecido 3%, cuando en el 2024 los alquileres habían crecido en un 12,4%.

En Madrid, el último año el incremento de precios ha sido del 9,7% (en el 2024, del 16,4%). Al conjunto del Estado, el alza interanual del precio del alquiler ha sido del 8,5% en el 2025. «Les políticas catalanas han moderado el alquiler en el 2025 mejor que otras zonas de España como Madrid», asegura el comunicado de la consellera.

Menos esfuerzo en el alquiler

El comunicado también hace notar, con datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, que el porcentaje de hogares que destinan más del 40% de los ingresos al alquiler ha caído del 32,6% en el 2023 al 25% en el 2024. «Es una reducción de 7,6 puntos porcentuales en un año», ha subrayado Paneque.

Con respecto a las transacciones de compraventa, la consellera ha dicho que evolucionan más favorablemente a Cataluña que en otras regiones con zonas tensionadas sin aplicación de la Ley, reforzando la mejora del acceso a la vivienda asequible.

Por otra parte, el Departamento de Territorio afirma que a raíz de la declaración de zonas tensas en Cataluña, y de acuerdo con el análisis de datos de las fianzas de los contratos de alquiler depositadas en el Incasòl, ha habido un «enfriamiento» en el incremento de los precios del alquiler en los municipios incluidos en la declaración, con respecto a los que no forman parte.

A partir de los mismos datos, Territori asegura que antes de la declaración, las rentas del alquiler a los municipios posteriormente declarados tensados crecieron un 40% en 7 años, mientras que el IPC lo hacía un 20%. Desde la declaración (marzo y octubre del 2024), los precios en los municipios donde falta más vivienda evolucionan por debajo del IPC y por debajo de los precios previos a la declaración.