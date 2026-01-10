Los campesinos encaran la tercera noche de cortes por el acuerdo UE-Mercosur

Con el aval de España, la UE ha dado luz verde a un tratado de comercio todavía para rubricar que, según agricultores y ganaderos, supondrá la llegada masiva a Europa de productos de Latinoamérica más baratos y sin requisitos de calidad y seguridad que marcan las regulaciones que se aplican al campesinado catalán.

En Tarragona, el bloqueo en el puerto se mantiene aunque durante el día ha habido contactos con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, a quien han exigido que vaya a Madrid a blindar las cláusulas que tienen que proteger al campesinado, un requisito sin el cual no piensan levantar el corte. De hecho, en una asamblea este sábado por la noche, se ha ratificado el bloqueo del A-27. Situación similar a Pontós (Alt Empordà), donde vecinos de la zona se han acercado a la concentración para dar apoyo a los campesinos.

Para pasar el frío y el rato se han encendido hogueras y se han hecho actividades para hacer más amena la jornada. En Tarragona un campesino aficionado a pinchar discos ha ofrecido una sesión musical, mientras que en el corte de las comarcas gerundenses también ha habido música después de una fideuada.

Portavoces de Revuelta Campesina ya han advertido a lo largo del día que veían "muy difícil" levantar la acampada y han advertido que "pueden aguantar mucho" y que no notan el cansancio porque "hacen turnos y cada día pueden pasar por casa". De hecho, han vaticinado que las protestas pueden subir de tono si no hay implicación del Gobierno con el fin de parar o cambiar el acuerdo con Mercosur.