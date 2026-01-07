Tarragona, incluída en el concurso del Gobierno para construir viviendas públicas

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona cede dos solares municipales para formar parte de la primera convocatoria del Gobierno de la Generalitat para la construcción de viviendas públicas. Esta iniciativa, que empezará con 37 solares en 23 municipios de Cataluña, permitirá levantar un total de 1.940 pisos con alquiler asequible durante los próximos 75 años. De la misma manera, Cambrils y l'Arboç también ceden un solar por municipio.

Según la consejera de Política Territorial, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se trata de un «paso histórico» porque, por primera vez, se activa un mecanismo estable para movilizar suelo público y generar vivienda asequible de manera continuada y a gran escala. Además, ha adelantado que a lo largo de 2026 se prevén nuevas convocatorias.

Los solares de la demarcación de Tarragona se incluyen dentro de un sistema de licitación que fija criterios técnicos, normativos y constructivos homogéneos, con especial atención a la sostenibilidad y al mantenimiento de los edificios. El concurso también contempla la gestión integral de los contratos de alquiler durante los 75 años de vigencia del derecho de superficie, así como la supervisión del empleo y el seguimiento de los arrendatarios.

Los plazos previstos establecen que, una vez adjudicado el derecho de superficie, los promotores tendrán que presentar el anteproyecto en dos meses, solicitar la licencia de obras en nueve meses, iniciar las obras seis meses después de obtenerla y obtener la calificación definitiva de los edificios cinco años después de constituido el derecho.