La mascarilla deja de ser obligatoria en centros sanitarios y residencias a partir de este miércoles

El Departamento de Salud ha decidido retirar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y residencias a partir de este miércoles, según ha informado a la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en rueda de prensa después de la reunión del Consejo Ejecutivo.

La decisión se ha tomado por la mejora sostenida de la situación epidemiológica de la gripe, con una evolución también favorable de los ingresos hospitalarios. A pesar de todo, Paneque ha remarcado que el Gobierno sigue recomendando el uso de la mascarilla en aquellas personas que tengan síntomas y que estén en el ámbito sanitario o sociosanitario, especialmente cuando tienen contacto con personas vulnerables.

La incidencia estimada de la gripe se mantiene por encima del nivel moderado de transmisión y se sitúa en 248 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), correspondientes a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero y actualizadas este martes.

En la semana anterior, los casos habían bajado de 546 a 236; un descenso marcado después de llegar al pico de contagios, que se situó en una tasa de 759, a las puertas de las fiestas de Navidad. El pico se alcanzó con una incidencia muy superior a la de años anteriores y también de forma avanzada en el calendario, a mediados de diciembre.