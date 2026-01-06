La gripe se mantiene por encima del nivel moderado de transmisión 3 semanas después de llegar al pico

La incidencia estimada de la gripe se mantiene por encima del nivel moderado de transmisión y se sitúa en 248 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), correspondientes a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero y actualizadas este martes.

En la semana anterior, los casos habían bajado de 546 a 236; un descenso marcado después de llegar al pico de contagios, que se situó en una tasa de 759, a las puertas de las fiestas de Navidad. El pico se alcanzó con una incidencia muy superior a la de años anteriores y también de forma avanzada en el calendario, a mediados de diciembre.

Del 29 de diciembre al 4 de enero, la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 635 afectados por 100.000 habitantes, equivaliendo a 51.502 casos.

El virus respiratorio sincicial (VRS), el principal causante de la bronquiolitis en los niños, se encuentra por encima del nivel basal y ha registrado un aumento con una incidencia estimada de 64 casos por 100.000 habitantes, por los 49 de la semana pasada. La covid se mantiene estable en niveles bajos de transmisión.

La gripe es el virus predominante, con un 39% de las muestras, seguido del rinovirus, con el 16%, y del VRS (10%). Con respecto a la gripe, predomina la circulación del subtipo A(H3N2) variante K, con un 87%. En la población pediátrica, la positividad de los multitests muestra la gripe A como el virus más circulante (37% de las muestras), seguido del VRS (15%).

Según el SIVIC, los ingresos en las plantas de los hospitales bajan y el 76% de los pacientes por gripe son mayores de 60 años. El 43% de los ingresos por VRS son menores de 4 años.

La cobertura vacunal ante la gripe es del 67% para los mayores de 80 años y del 54% para las personas entre 70 y 79 años. En los niños entre 6 y 59 meses, la cobertura de la gripe es del 42%.

Con respecto a la inmunización enfrente del VRS, la cobertura acumulada es del 94% en los bebés nacidos entre abril y septiembre y del 88% en los niños natos entre octubre y mayo, con una cobertura total del 92,5%.