Cataluña cierra en el 2025 con una desaceleración del mercado laboral

El número de desocupados en Cataluña se ha incrementado en el mes de diciembre en 1.860 personas (0,58%), aunque en términos interanuales el paro registrado ha descendido en 11.959 personas (-3,57%), situando el total de parados en 323.236. Con respecto a la contratación, se han formalizado 39.734 contratos menos que el mes anterior, de los cuales el 41,85% (85.713 contratos) han sido de carácter indefinido y el 58,15% restante (119.115) temporales.

Los datos publicados confirman que el paro sigue siendo uno de los principales retos de nuestro mercado laboral. En este sentido, en Cataluña el paro registrado se ha incrementado en 1.860 personas en diciembre, situando Cataluña como la comunidad autónoma donde en términos absolutos más ha aumentado el paro registrado en diciembre. Este incremento se produce después de la reducción registrada el mes de noviembre (-3.119 personas; -0,96%), lo cual evidencia la falta de consolidación en la mejora del empleo y la volatilidad del mercado laboral.

Tradicionalmente, el mes de diciembre había sido un periodo en que el paro tendía a descender a Cataluña. No obstante, desde el 2023 esta tendencia se ha invertido, registrándose incrementos consecutivos del paro en los meses de diciembre.

Con respecto al descenso interanual del paro registrado, Cataluña es la cuarta Comunidad Autónoma con la variación anual más baja, y lejos del -5,94% del total nacional. Asimismo, la variación interanual a nivel estatal supera a la catalana de manera continuada desde agosto de 2022.