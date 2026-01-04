El paro se sitúa como el principal problema de los catalanes en la mitad de los años del primer cuarto de siglo

El paro ha sido el principal problema de los catalanes más repetido en el primer cuarto de siglo según los datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) analizados por la ACN. Concretamente, en 12 de los últimos 25 años. El paro se sitúa ininterrumpidamente en el primer lugar del ranking de preocupaciones desde el 2008 en el 2016, durante la crisis económica y financiera.

A partir del 2014, la insatisfacción por la política y la preocupación por las relaciones entre Cataluña y España van ganando bastante y son los principales problemas durante los años más álgidos del proceso, entre el 2017 y en el 2019. La covid del 2020 impacta de lleno poniendo la sanidad en primer lugar mientras que la vivienda escala hasta la primera preocupación en los últimos dos años.

Al inicio del siglo, el principal problema que perciben los catalanes no es el paro, sino el terrorismo, un valor que cobra importancia en Cataluña a raíz del asesinato del exministro socialista Ernest Lluch por parte de ETA en el 2000. También coincide con el hecho de que a finales de 1999 el grupo terrorista anunció la ruptura de una tregua que había iniciado meses antes, reanudando así la actividad armada.

Entre 2001 y 2002 hay dos otros valores que acompañan el paro al ranking de preocupaciones de los catalanes, que son la inmigración y la seguridad ciudadana. De hecho, la inmigración pasa a ser el principal problema de los catalanes en el 2004 y se mantiene en la segunda posición en los dos años posteriores, el 2005 y el 2006.

El acceso a la vivienda irrumpe a lista en el 2006 convirtiéndose en el principal problema de los encuestados, seguido de la inmigración, mientras que el 2007 vuelve a ser el principal problema seguido de un valor nuevo hasta el momento, que es la falta de infraestructuras y los problemas en el transporte público.

El 2007 tenía que ser el año en que el AVE llegara en Barcelona, pero la falta de inversión y las obras a la alta velocidad hicieron aumentar las incidencias a Rodalies. Este hecho provocó que miles de ciudadanos se manifestaran en la capital catalana para criticar el estado de las infraestructuras y para reclamar el traspaso a la Generalitat.

Crisis económica, proceso y Covid-19

Desde el 2008 y hasta el 2013, y en el marco de la crisis económica financiera que vive el país, el paro se vuelve a erigir en el principal problema de los catalanes. Lo hace seguido de otro valor, lo del funcionamiento de la economía, que es el segundo problema más destacado por los encuestados durante este periodo de cinco años.

El paro se mantiene en el podio tres años más, del 2014 en el 2016, pero en estos años cobra importancia otra cuestión, que es la insatisfacción con la política y las relaciones entre Cataluña y España. Este se convierte en el principal problema de los catalanes en los tres años siguientes, del 2017 en el 2019, coincidiendo con el proceso independentista.

En los tres años postproceso, los principales problemas expresados por los catalanes giran en torno a la pandemia de la covid-19: en el 2020 la sanidad se sitúa como a principal problema, en el 2021 el CEO no elabora encuestas –también a raíz de la crisis sanitaria-, y en el 2022 la principal preocupación vuelve a ser la economía debido a la crisis financiera derivada de la pandemia.

Visualización con los ocho principales problemas percibidos por la ciudadanía el primer cuarto del siglo XXIACN

Vivienda e inmigración, principales problemas del 2025

En el 2023 las relaciones entre Cataluña y España vuelven a situarse como principal problema, mientras que en los dos años posteriores, del 2024 en el actual, en el 2025, el protagonista de la lista ha sido la vivienda, marcado por la crisis residencial y la subida de los precios del alquiler que ha experimentado el país.

En el 2025 hay otro problema que vuelve a coger bastante después de años sin estar entre las tres primeras posiciones: la inmigración. Los ciudadanos lo situaron en las posiciones más elevadas en el 2001, en el 2004, en el 2005 y en el 2006, y vuelven a hacerlo este año. Este dato se puede explicar por el auge de los partidos de extrema derecha por toda Europa, España y también en Cataluña – con Vox y Aliança Catalana - y sus discursos antiinmigración.

La insatisfacción política, el valor más estable

Entre los valores analizados en las encuestas del último cuarto de siglo, el de la insatisfacción política es el que más estable se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque se incorporó entre las opciones en el 2005. De hecho, este valor no se ha situado nunca como principal problema, pero en 9 de los 25 años ha sido la tercera cuestión que más preocupa a los ciudadanos.