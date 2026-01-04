Medio millar de personas se concentran bajo el Arco de Triunfo para «festejar la liberación» de Venezuela

Unas 500 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo bajo el Arco de Triunfo para «festejar la liberación» de Venezuela. Así lo ha expresado la portavoz de Vente Venezuela Barcelona (movimiento político de la opositora María Corina), Luisa Trujillo, que confía sea «la primera fase de libertad» y por la cual, según ha apuntado, el país ha luchado durante 26 años.

La movilización, convocada por Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y la ONG Un Mundo Sin Mordaza, ha dado apoyo a la operación que ha servido para capturar Nicolàs Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Al mismo tiempo, la protesta ha reclamado que, cuando se llegue a la segunda fase, una vez se supere la transición iniciada, Edmundo González se convierta en presidente.

Trujillo recuerda que González, junto con Corina, fueron «los ganadores» de las elecciones de julio del 2024. La miembro de Vente Venezuela Barcelona reconoce que «la estructura del Chavismo todavía sigue en pie» en el país y apunta que este periodo de tráfico será «duro».

La miembro del movimiento político concreta que «el régimen de Maduro», según ha dicho con datos de la relatoria de Naciones Unidas, acumula más de 38.000 torturados. También precisa que actualmente cuenta con más de un millar de presos políticos y téu na veintena de ciudadanos españoles cogidos «al centro de tortura mayor de América Latina, el Helicoide,» que se encuentra Caracas.

Por otra parte, Trujillo señala que los Estados Unidos han sido «el único país» que los ha dado apoyo en la «primera fase de liberación». Según su opinión, la ayuda del gobierno de Donald Trump ha llegado después de «muertes» y «protestas» en el país, y «haber solicitado ayuda internacional a Europa, las Naciones Unidas, al Estado y a la asociación de estados americanos.»

Entre la esperanza y la incertidumbre

La mayoría de los concentrados son venezolanos que viven en Cataluña. Entre ellos, Belén Montserrat, que hace siete años que reside en Barcelona, y que asegura vivir un momento de mezcla de esperanza e incertidumbre.

«Estoy muy feliz. Al final está pasando alguna cosa diferente a mi país», explica Montserrat, que recuerda que se marchó de Venezuela «con muy de miedo» a causa de la represión. Según afirma, muchos venezolanos sienten «una alegría» que cuesta de entender desde fuera: «Tendrías que haber vivido todo aquello para saber como de importante es lo que estamos sintiendo ahora, a pesar de la incertidumbre de lo que pueda pasar después».

Según explica, la situación de sus familiares en Venezuela es «de prudencia». «Están tranquilos, pero con dudas de sí realmente pasará alguna cosa», explica.

Otro de los participantes, Miguel Rodríguez, considera que los hechos recientes suponen un punto de inflexión. «Nunca pensábamos que llegaríamos a este momento. Todavía no ha acabado todo, pero ya hemos dado un paso muy importante», afirma. Rodríguez hace dos años que vive fuera de Venezuela y tiene el padre y una hermana en el país. Según explica, fuera de la capital la situación está más calmada, aunque asegura que «la gente tiene miedo».

Con respecto al papel de los Estados Unidos, Rodríguez defiende la intervención internacional si eso comporta estabilidad: «Si China y Rusia ya nos tenían invadido el petróleo, que ahora lo haga Trump, si tiene bien el país, no pasa nada. Esta es mi opinión».

La concentración a raíz del ataque estadounidense a Venezuela es la tercera llevada a cabo en la capital catalana en poco menos de 24 horas, y la segunda que tiene de punto de encuentro el Arco de Triunfo. La cita forma parte de un llamamiento mundial por reivindicar que «ha llegado la hora de la libertad» al país latinoamericano. También hay protestas programadas en Amsterdam, Londres, Roma, Berna y Bogotá, así como en ciudades del estado español como Tenerife y Valladolid, entre otros.