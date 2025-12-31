El transporte protagoniza las principales subidas de precio del 2026: taxis, billetes y peajes serán más caros

El 2026 empezará con actualizaciones tarifarias y de precios en varios sectores, tal como es habitual en cada cambio de año. Las bonificaciones del transporte público se mantendrán, pero los billetes y abonos experimentarán incrementos de entre el 3,5% y el 9,4%. Los peajes y los servicios de taxi también se encarecerán, así como las tarifas aeroportuarias, que podrían verse reflejadas en el precio final de los billetes de avión. Del cesto de la compra, habrá que estar pendiente sobre todo del precio de los huevos.

Con respecto a ingresos, las pensiones se actualizarán con el IPC y los salarios de los funcionarios también subirán, mientras que el salario mínimo interprofesional empezará el año prorrogado a la espera de un acuerdo con los agentes sociales. A continuación, un resumen de los principales cambios de precio que llegan con el nuevo año.

Se mantienen las bonificaciones en el transporte público

El precio de las tarifas al transporte público se encarecerán un 3,5% a partir del 15 de enero, una actualización que no será lineal, sino que se hará con criterios de equilibrio territorial, y que responde la continuidad de las bonificaciones.

Con las tarifas actualizadas, el precio de la T-Joven será de 45,5 euros por trimestre. En el caso de la T-Usual, el coste será de 22,8 euros al mes a la zona 1 y de 42,7 euros al mes a partir de la zona 3. En función del número de zonas, el precio se incrementará progresivamente hasta los 135,25 euros en el caso de la T-Usual de siete zonas, que quedan en los 67,65 euros con descuento.

En paralelo, la T-casual también experimentará un incremento y pasará a costar entre 13,00 euros en una zona y 57,60 euros en siete zonas. En cuanto al billete sencillo, el precio se actualizará hasta los 2,90 euros, un incremento del 9,43% respecto del año anterior.

Con respecto al transporte en Barcelona, el servicio de Bicing incorporará incrementos del 15% en el precio por viaje, que en la eléctrica, pasaría de 0,35 euros los 30 minutos a 0,40 euros, y la mecánica, de 0,70 euros a 0,81 euros. Las suscripciones se mantendrán sin modificaciones.

Taxis y peajes más caros

Las tarifas del taxi metropolitano se incrementarán un 2,3% de media ponderada en 2026, según datos del Instituto Metropolità del Taxi (IMET). Los nuevos precios prevén que la bajada de bandera suba a 2,80 euros mientras que la tarifa kilométrica se encarece un 2,3% de día y un 2,4% de noche.

Destaca el aumento de la tarifa T4, que pasará a 46 euros en los trayectos entre el puerto de Barcelona y el aeropuerto. Los suplementos también se incrementan: 2,55 euros en Sants y 4,6 euros en el aeropuerto y en el muelle adosado. En cambio, los suplementos vinculados a la Fira suben hasta los 3,30 euros, un aumento del 32%, similar a lo que se aplicará en noches especiales como San Juan, Navidad y Fin de Año.

Por otra parte, los cuatro peajes de las autopistas de la Generalitat se encarecerán en torno al 3%. En concreto, los túneles de Vallvidrera incrementarán la tarifa un 2,99% hasta los 5,28 euros por turismo en hora punta y el de la C-16 en el tramo entre Sant Cugat y Manresa subirá un 2,96%.

Les tarifas de la C-32 entre Castelldefels y el Vendrell se elevan un 2,84%. El tramo entre Castelldefels y Sitges costará ahora 4,21 euros para los vehículos de movilidad obligada entre semana y de 8,42 euros para el resto. El peaje del túnel del Caddie se incrementará un 2,82% hasta los 14,56 euros para los no residentes en el Berguedà, Cerdanya y Alt Urgell.

Nuevas tarifas aéreas

Después de años congeladas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas aeroportuarias de Aena para el 2026, que se situarán en 11,03 euros por pasajero, 67 céntimos más. Aunque estos importes les pagan las aerolíneas, la subida se podría ver reflejada en el precio final de los billetes de avión. El incremento se aplicará a partir del 1 de marzo.

El incremento del 2026 no es homogéneo en todos los servicios, siendo actividades como el servicio de handling o de combustibles las que notarán menos incremento (+5%), mientras que el estacionamiento será uno de los conceptos con más encarecimiento tarifario (+12%).

El precio de los huevos, al alza

Con respecto a los precios del mercado, el año empezará con el Índice de Precios al Consumo (IPC) bastante moderado. Sin embargo, algunos productos básicos siguen encareciéndose, sobre todo los huevos, que en noviembre se habían disparado un 20,8% respecto del año pasado, la segunda cifra más elevada de los últimos veinte años. También habrá que estar pendiente del precio del café, que en el último mes era un 14,4% más caro que el año anterior.

En cambio, el azúcar mantiene la tendencia a la baja, con una reducción del 10,4%, todo y que menos pronunciada que los meses anteriores. La inflación general se mantuvo en el 2,6% en noviembre en Cataluña, una tendencia estable respecto del mes anterior que se explica, en parte, por el precio de la electricidad.

Se abarata la luz y sube el agua

Con respecto a la luz, a partir del 1 de enero se encarecerán los peajes y cargos del recibo, que establece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El aumento, sin embargo, variará en función de la tarifa y oscila entre el 0,5% y el 11%. Sin embargo, el gobierno español calcula que los hogares verán su factura eléctrica reducida un 4,7% en el 2026. También bajarán las tarifas para las pymes (-4,95%), la industria (-8,55%) y los electrointensivos (-9,91%). Según han informado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, esta caída se debe principalmente a la disminución del coste de la energía y al impulso de las renovables.

En cambio, las tarifas de agua potable subirán un 2,9% en los 23 municipios abastecidos por Aigües de Barcelona. La actualización radica en el hecho de que han subido también las tarifas que las empresas suministradoras pagan a Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que es quien gestiona el agua en alta. En términos absolutos, la AMB calcula que cada recibo subirá unos 0,40 céntimos en el mes. En los municipios del área metropolitana que el suministro lo hacen otras empresas, el encarecimiento será de entre el 2,9% y el 5,8%.

Sobre los residuos, el encarecimiento se alinea con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y las tasas en el área metropolitana serán un 3% más caras.

Todavía con los elementos vinculados al hogar, destaca el aumento del precio de los servicios de telefonía e Internet de las principales operadoras. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calculado que en la mayoría de los casos los incrementos se sitúan entre el 3 y el 4%.

Variabilidad en el aumento del precio del alquiler

En la vivienda, que continúa en precios disparados, el aumento de los alquileres dependerá del año de firma del contrato. Los firmados después del 26 de mayo de 2023 tendrán que hacer de seguir el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador, del 2,29% en noviembre, determina el porcentaje máximo de incremento anual, basándose en la variación del IPC y otros factores.

Con respecto a los contratos anteriores a la nueva ley de vivienda, los propietarios podrán aplicar el aumento que esté pactado por escrito, que generalmente está vinculado en el IPC. En este caso, la subida sería del 3%. Los propietarios tienen que notificar la subida con al menos uno más de antelación.

Según esta fórmula, un alquiler de 900 euros podría subir hasta los 920 euros aplicando el IRAV y hasta los 927 euros aplicando el IPC. También se tiene que tener en cuenta que, en zonas con mercado residencial tensado, pueden aplicarse limitaciones adicionales sobre el precio máximo.

Cuotas estables en las hipotecas

Con respecto a las hipotecas, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener el tipo de interés de referencia en el 2%, firmando la cuarta pausa consecutiva desde que decidió parar la estrategia de relajamiento de la política monetaria el julio pasado.

En esta línea, en noviembre el euríbor, el índice al que van referenciados la mayoría de los préstamos de interés variable, se situó en el 2,21%, 0,03 puntos más que durante el mes anterior, y la previsión es que cierre diciembre ligeramente al alza. De cara al año que empieza este jueves, el pronóstico es que se estabilice, de manera que no haya incrementos sobrevenidos en las hipotecas.

Salarios y pensiones

Con respecto a los ingresos, el año 2026 empezará con una prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente está fijado en los 1.184 euros en el mes en 14 pagas. Eso será así hasta que el Estado llegue a un acuerdo con los agentes sociales y apruebe un real decreto con el nuevo importe.

En salarios, resalta también que los funcionarios cobrarán más. El aumento será del 2,5% este año, con efecto retroactivo desde enero, y hasta el 2% en el 2026.

Por otra parte, las pensiones contributivas se incrementarán un 2,7% en el 2026, de acuerdo con la variación interanual del IPC del mes de noviembre. Eso supondrá incrementos medios de unos 570 euros anuales en las pensiones de jubilación y de unos 500 euros por término medio en el conjunto del sistema.

También se aumentará el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para fijar las cantidades de varias prestaciones sociales. Lo hará un 3%, de manera que se fijará en los 801,85 euros mensuales, el equivalente a 9.622,18 euros anuales.