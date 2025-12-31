La 'Grossa de Cap d'Any' sortea este miércoles ocho grandes premios de 5.000 a 200.000 euros

La decimotercera edición de la Grossa de Cap d'Any repartirá este miércoles ocho grandes premios que van de los 5.000 a los 200.000 euros. En concreto, hay un primer premio de 200.000 euros por billete, un segundo de 65.000, un tercero de 30.000, dos cuartos de 10.000 y tres quintos de 5.000 euros.

Este año se han puesto en venta 100.000 números (del 00000 en el 99999), con un total de 35 series, 30 en formato físico, cinco en formato electrónico. El precio por billete es de 10 euros. En cambio, se ha eliminado La Dooble, un segundo número dentro del mismo billete de la Grossa que servía para hacer participaciones a entidades sin ánimo de lucro.

El sorteo se hará a partir de las 13.00 horas y será retransmitido por TV3. Hasta las 11.00 horas de este mismo miércoles se podrán adquirir boletos en la web de Loteries de Catalunya o en los establecimientos habituales, como estancos, librerías, quioscos o supermercados.

Aparte de los premios principales, se mantienen los premios en las terminaciones de los ocho números ganadores (4 cifras, 3 cifras y 2 últimas cifras coincidentes), así como los números anterior y posterior a cada uno. También se reintegrarán todos los billetes acabados en la última cifra del primer premio.

La Grossa de Cap d'Any del 2024 repartió 7,7 millones de euros por toda Cataluña e hizo fortuna, sobre todo, en Reus, Barcelona, Banyoles y l'Hospitalet de Llobregat. El primer premio, con el número 44748, se vendió en un estanco de la capital del Baix Camp.