La incidencia de la gripe baja de 546 a 236 casos por 100.000 habitantes en una semana

Una profesional del CAP Les Corts, vacunando a una paciente de menos de 80 años de la gripe y la covid.ACN

La incidencia estimada de la gripe baja de 546 casos por 100.000 habitantes a 236 en una semana, según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC). Les datos del 22 al 28 de diciembre, actualizados este martes, muestran un descenso marcado dos semanas después de llegar al pico de contagios, que se situó en una tasa de 759, en las puertas de las fiestas de Navidad.

Los casos diagnosticados han pasado de 374 a 169 por 100.000 habitantes y el nivel de transmisión se sitúa por encima del umbral moderado. En números absolutos, se han diagnosticado 13.692 casos, por los 30.362 de la semana anterior. En el pico, se hicieron 33.078 diagnósticos, muy por encima y antes que los años anteriores.