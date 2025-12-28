Los veterinarios alertan: ocho aspectos a tener en cuenta antes de regalar un perro para Navidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

En más de una carta a los Reyes de Oriente, seguramente habrá un perro. Ante esta posibilidad, el Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña (CCVC) hace un llamamiento a la reflexión sobre el compromiso que implica incorporar un animal de compañía a la familia. El objetivo es prevenir abandonos y garantizar el bienestar de los animales.

Cada año, las protectoras de animales de España recogen cerca de 300.000 gatos y perros, una cifra que equivale a 33 animales abandonados cada hora, según datos de la Fundación Affinity correspondientes al año 2024. Desde el CCVC alertan de que una buena parte de estos abandonos se podrían evitar con una información previa adecuada y con el acompañamiento de los profesionales veterinarios.

Por este motivo, el Consejo recomienda tener en cuenta ocho aspectos antes de tomar la decisión de incorporar un perro a la familia:

Es un compromiso de años. Un perro puede llegar a vivir hasta quince años, de manera que la decisión tiene que ir mucho más allá de un impulso puntual o de un regalo de Navidad.

Hay que contar con un espacio y un entorno adecuados. Es importante valorar si la vivienda y el entorno son compatibles con las necesidades del animal, especialmente con respecto a su tamaño , nivel de actividad y bienestar.

Tiempo y disponibilidad diaria. Los perros necesitan paseos, atención, educación y cuidados cada día. Hay que preguntarse si se dispone del tiempo necesario y si se está dispuesto a adaptar el estilo de vida que comporta tener uno.

Coste económico. Tener un perro implica gastos fijos como la alimentación, las visitas veterinarias, las vacunas, la medicación, los seguros y la identificación, así como posibles gastos extraordinarios, como cirugías, adiestramiento o residencias.

¿Cachorro o perro adulto? Cada opción tiene ventajas y retos diferentes. El veterinario puede orientar en la elección más adecuada en función de las circunstancias personales y familiares.

¿Adopción o compra responsable? La adopción en protectoras y centros de acogida es altamente recomendable, aunque hay que tener en cuenta que algunos animales pueden arrastrar una «mochila emocional» que requiera tiempo, paciencia y apoyo profesional. En caso de compra, esta se tiene que hacer siempre a criadores autorizados.

Identificación obligatoria. La identificación con microchip es obligatoria y esencial para evitar pérdidas y abandonos.

Asesórate con un profesional de la veterinaria. Es la figura clave que puede orientar sobre qué animal se adapta mejor a cada persona o familia y garantizar una incorporación responsable y segura.

Desde el CCVC insisten en que regalar o adquirir un perro es una decisión que se tiene que tomar con responsabilidad, información y compromiso, pensando siempre en el bienestar del animal a largo plazo.