El temporal eleva las reservas de agua de las cocas internas de Cataluña hasta el 77,5%

El temporal de lluvia y nieve de los últimos días ha elevado las reservas de agua de las cuencas internas de Cataluña hasta el 77,5%, lo cual es más del doble de las cantidades que había en los embalses hace un año (33,71%).

Les precipitaciones que han caído no sólo en el temporal de los últimos tres días, sino también en los últimos meses, han hecho olvidar que Cataluña despidió en el 2024 y se adentró en el 2025 todavía con restricciones por sequía.

Todas las restricciones al consumo de agua en el sistema Ter Llobregat, lo que abastece el grosor de la población catalana, se levantaron el abril pasado, después de una primavera lluviosa que disparó las reservas de los pantanos hasta el 83% de capacidad a principios del junio pasado.

Desde entonces, los embalses ya no han bajado del 70%, a pesar de un leve descenso a finales del verano que se recuperó con las lluvias del otoño.

Según los datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), desde mediados de diciembre ha habido un crecimiento rápido y pronunciado, ya que las reservas han aumentado 7 puntos porcentuales, del 70% hasta el 77,5%.

Susqueda , al límite

Después del temporal de tres días de lluvias incesantes, que ha acabado este domingo, el pantano mayor de Cataluña, Susqueda (Selva), ha tenido que abrir compuertas para desembalsar, porque está al 98,6%, cosa que no se veía en años.

El vecino pantano de Sau (Osona), emblemático durante la sequía porque quedó al descubierto la iglesia sumergida hace décadas por la construcción de la presa, está hoy día al 68% de su capacidad y no se ve el campanario. En el norte de Girona, el pantano de Darnius Boadella, uno de los que más sufrió durante la sequía, está al 71,73%.

Al límite entre Barcelona y Tarragona, el pantano de Foix también ha tenido que liberar agua en las últimas horas por la alta cantidad acumulada; actualmente está al 88% de su capacidad.

Con respecto a los pantanos de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) que abastecen Cataluña (Lleida y parte de Tarragona), el crecimiento ha estado más moderado porque se recuperaron mucho antes de la sequía: actualmente están al 70% de su capacidad.