Paneque garantiza que con la nueva financiación habrá ordinalidad «sin entrar en el debate de las palabras»

Imagen de archivo de la portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque, durante una entrevista con la ACN.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha garantizado que habrá ordinalidad en la propuesta de financiación que prevé poner sobre la mesa a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, este enero. «Cataluña no puede quedar descabalgada de los ingresos con respecto a lo que recibe. No quiero caer en el debate de las palabras, pero la propuesta tiene que cumplir este criterio», ha afirmado en una entrevista con la ACN.

Así, Paneque ha asegurado que la propuesta contentará ERC porque incluye los elementos que los republicanos marcaron como «fundamentales» en el pacto de investidura. También ha aprovechado para recomendar al resto de comunidades autónomas que se adhieran a la propuesta y ha advertido que «negarse de redondo y de primeras es absolutamente incomprensible».

La portavoz del ejecutivo ha admitido que la negociación «es compleja» pero que son optimistas con respecto al hecho de que Cataluña «tenga pronto» una financiación singular. En esta línea, ha reiterado que el Gobierno «honra» los compromisos adquiridos con ERC en esta materia y que la propuesta del Ministeri de Hacienda también los recogerá.

Preguntada por si la propuesta incluirá el ordinalidad, Paneque ha dicho que «más allá de la palabra concreta», el acuerdo asume que lo que reciben las comunidades tiene que ser proporcional en lo que generan. «Digámosle principio de ordinalidad o digámosle cómo se quiera decir. No quiero caer en el debate de las palabras, pero se tiene que cumplir este criterio», ha aseverado.

La también consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha insistido en que la propuesta implica mejoras para el conjunto de ciudadanos españoles y ha recomendado en el resto de autonomías adherirse. Así, ha asegurado que estas «pueden entrar a negociar e incidir» pero que negarse «de primeras» a la propuesta es «absolutamente incomprensible».

Sobre el papel de la ministra Montero, la portavoz ha negado que su candidatura a las próximas elecciones en Andalucía haya condicionado la propuesta de financiación. «Esta no ha sido nunca una cuestión que haya incidido en la negociación, porque la propuesta mejorará también la financiación de los andaluces», ha subrayado.

Con respecto a la recaudación del IRPF por parte de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), Paneque ha dicho que ha sido una «señal de madurez y de responsabilidad» por parte del Govern explicar que era inviable que lo hiciera con garantías en el 2026, tal como reclamaba ERC, y posponer esta cuestión hasta el 2028.

Presupuestos

Paneque también se ha referido a los presupuestos del 2026 y ha reiterado que el Govern no ha mantenido ningún encuentro formal con sus socios – ERC y Comuns- si bien ha afirmado que la relación con los dos partidos es continuada por temas que, según ha dicho, van «en paralelo» con la negociación presupuestaria.

La portavoz ha mantenido que están «convencidos» de que los trabajos con ERC y Comuns por las cuentas «pueden ser posibles». De hecho, ha insistido en que muchas de las políticas que se recogen en los acuerdos de investidura con ambos partidos «necesitan recursos» y ha gritado al hecho de que este sea también un elemento de reflexión.

La consellera ha admitido que la gestión de este año de los suplementos de crédito han sido «muy largas» y que esta «no es la forma óptima» de actuar. «Por lo tanto, esperamos que todos juntos seamos capaces de aprobar unos presupuestos, porque a quien perdería más si no hubiera son los catalanes», ha sentenciado.