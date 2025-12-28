Muere a los 71 años el empresario, político y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía, Carles Vilarrubí

Imagen de archivo del presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición, Carles Vilarrubí, en un momento de una entrevista con la ACNGuifré Jordan

El empresario, político y gastrónomo Carles Vilarrubí ha muerto esta madrugada a los 71 años de edad, en Barcelona, ciudad donde nació. La suya fue una figura atada a las primeras administraciones de la Generalitat de Catalunya, fue uno de los hombres más próximos al entonces presidente Jordi Pujol, y participó de la creación de Convergència i Unió.

En el terreno más personal, fue empresario y trabajó en la banca de inversión, y fue uno de los nombres más destacados de la gastronomía catalana. De hecho, actualmente era, desde 2016, el presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. También formó parte de los equipos que crearon Catalunya Ràdio y, posteriormente, Rac1.

En la Generalitat de Pujol, Vilarrubí fue director de la Entidad de Juegos y Apuestas de la Generalitat de Catalunya, y formó parte como conseller de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Además, estuvo fuertemente ligado también al FC Barcelona. Formó parte de las directivas de Sandro Rosell y de la de Josep Maria Bartomeu, llegando a ser vicepresidente del club, hasta que dimitió en octubre de 2017, en medio del debate sobre el papel del Barça al proceso y el 1-O.

«Dedicó su vida al ideal de hacer país»

El mundo político, económico y deportivo ha despedido el empresario, político y gastrónomo Carles Vilarrubí. «Dedicó su vida al ideal de hacer país. Fortaleció la nación desde la política, el deporte, la comunicación o la gastronomía. Con bondad, visión, autoestima y convencimiento. Quería Cataluña y la hizo mejor», ha asegurado al presidente del Parlament, Josep Rull, en un mensaje a X.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado cómo Vilarrubí fue reconocido con la Cruz de Sant Jordi en el 2015 «por su significativa presencia en la vida económica y social catalana». «Deja un importante legado comunicativo, gracias a su impulso a la fundación de Cataluña Radio y RAC1», ha apuntado Illa.

En paralelo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado al empresario como «una persona inteligente, valiente, emprendedora, empática y, sobre todo, comprometida con el país». «Sobresalió en todos los ámbitos en los cuales se implicó. Cataluña pierde un referente», ha recalcado Turull.

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès también se ha mostrado impactado por la muerte de Carles Vilarrubí, «un hombre profundamente comprometido con el país y con una gran capacidad de impulso». «Gracias por la constancia, el compromiso y la trayectoria de servicio a los proyectos colectivos. El más sentido pésame a la familia y a los amigos», ha manifestado Aragonés.

En el apartado económico, Fomento del Trabajo ha lamentado el traspaso del empresario y marido de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners. «Lamentamos profundamente el traspaso de Carles Vilarrubí, un empresario de consenso. Hombre polifacético y emprendedor, destacó en varios sectores económicos y sociales. Fue miembro del Consejo Asesor de Fomento del Trabajo. Como presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición impulsó la divulgación de la excelencia de la cocina catalana en el mundo», ha declarado la patronal liderada por Josep Sánchez Llibre.

Finalmente, el Fútbol Club Barcelona ha expresado el pésame por quién fue vicepresidente institucional del Barça entre en julio del 2010 y en octubre del 2017. «Vinculado al Barça desde bien joven, también defendió el escudo como jugador de hockey hielo, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Cruz de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El Club quiere expresar todo su apoyo y calor a la familia y amigos. Descanse en paz», ha concluido la entidad dirigida actualmente por Joan Laporta.