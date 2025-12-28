El Govern ha reabierto 13 fosas en el 2025 y recupera restos de 19 víctimas de la Guerra Civil

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha reabierto este año 13 fosas comunes y ha exhumado los restos óseos de 19 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, como aparte del Plan de fosas 2023-2025, según ha informado este domingo el Govern en un comunicado.

En paralelo a estas actuaciones, el departamento mantiene tres excavaciones en curso que, hasta ahora, han permitido recuperar los restos de unas sesenta personas.

Los trabajos han tenido lugar cerca de una docena de municipios, como Ascó (Ribera d'Ebre), Miravet, Vila-sana (Pla d'Urgell), Gandesa (Terra Alta), Ullastrell (Vallès Occidental), Rabós (Alt Empordà), Artesa de Segre (Noguera), Castellnou de Bages (Bages), Gratallops (Priorat), Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), la Bisbal de Montsant o Abrera (Baix Llobregat).

Entrega de los restos de un soldado republicano

Gracias al programa de identificación genética, el departamento ha dado a una familia los restos identificados del soldado republicano Julio Lizana, muerto después del impacto de un explosivo el 16 de enero de 1939 en Bellprat (Anoia) mientras intentaba frenar el avance franquista.

Se trata de la 27.ª persona identificada en Cataluña desde la creación del programa de identificación genética en el 2016, que cuenta ya con más de 4.500 muestras de ADN aportadas por familiares de desaparecidos.

Asimismo, unos restos no identificados exhumados este año han sido reinhumados en el cementerio de la Bisbal de Montsant y se han hecho tareas de señalización de fosas en Tremp (Pallars Jussà) y Montcada i Reixac (Vallès Occidental), integradas dentro de la Red de Espacios de Memoria Democrática.

285 casos nuevos en el censo de personas desaparecidas

El censo de personas desaparecidas ha incorporado 285 nuevos casos y ya se acerca a los 8.200 registros. Del total de inscritos, se ha localizado mediante la búsqueda de documentación el lugar de inhumación de 699 personas.

La Dirección General de Memoria Democrática ha ampliado y actualizado también el mapa de fosas, que cuenta actualmente con 1.008 fosas validadas y publicadas en la web del Banco de la memoria democrática de Cataluña.

Desde el 2004, la Generalitat ha excavado 136 fosas y se han recuperado restos superficiales en varios escenarios de combate, especialmente de la Batalla del Ebro. Desde el 2008, se han registrado 247 avisos de hallazgos de restos en superficie, con un máximo histórico de 36 el año 2023 y con 11 este 2025.