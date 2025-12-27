El lector de matrículas de los Mossos llega a 70 municipios con más de 161.000 consultas

Una setentena de municipios catalanes ya están conectados al sistema de lectura de matrículas LECTIO de los Mossos d'Esquadra, una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo que este 2025 ha permitido al cuerpo hacer más de 161.000 consultas. Lo ha explicado a la ACN Mario Olivares, subjefe del Área de Telecomunicaciones de la policía catalana, que ha detallado que cada día se hacen un millón de lecturas. De cara al próximo año, los Mossos prevén extender el sistema a poblaciones que, a pesar de disponer de Policía Local, quieren integrarse en la red, así como a organismos como AENA, SAVIA o la Abadía de Montserrat. Con respecto a la red vial, ya hay 48 lectores instalados y en el 2026 la cobertura se ampliará con 32 más.

El proyecto LECTIO nació hace seis años con el objetivo inicial de instalar lectores de matrículas en municipios sin Policía Local para mejorar la seguridad. “La desazón de estas poblaciones se expuso a las juntas de seguridad local y, desde los Mossos, la elevamos al Departamento de Interior”, ha explicado Mario Olivares, subjefe del Área de Telecomunicaciones de los Mossos. En este sentido, ha apuntado que el objetivo era crear una red de lectores de matrículas para identificar vehículos sospechosos, reconstruir los movimientos y recopilar datos clave para prevenir, investigar y reaccionar ante posibles amenazas.

Ha asegurado que, en un contexto de globalización del crimen organizado y del terrorismo, esta herramienta, que está cofinanciada por la Unión Europea mediante el Fondo de Seguridad Interior, facilita la colaboración transfronteriza entre las fuerzas de seguridad europeas, especialmente dentro del espacio Schengen. Así, ha apuntado que contribuye a mejorar la capacidad de rastreo y detección de personas vinculadas en actividades delictivas, aumentando así la eficacia en la gestión de situaciones críticas en tiempo real.

Según Olivares, LECTIO trabaja con dos finalidades. Por una parte, el análisis a posteriori cuando ha habido un hecho delictivo: el policía consulta LECTIO sobre el paso de un vehículo y el sistema le retorna donde ha sido detectado. La otra sería cuando ya se dispone de una serie de vehículos sospechosos que pueden haber participado en un hecho delictivo, formando parte de una organización criminal.

“Tenemos que partir de la base que muchas de las organizaciones criminales se concentran en el ámbito metropolitano, pero la mayoría son itinerantes y pueden venir de cualquier parte de Europa”, ha apuntado el responsable de los Mossos que ha remarcado que “ya no hay fronteras a la hora de actuar” y que la tarea policía va más allá de Cataluña.

Una setentena de municipios conectados



Actualmente, hay 59 ayuntamientos sin policía local integrados en el sistema, once en fase de tramitación administrativa y doce más en fase de certificación técnica previa. “Prevemos cerrar el año 2025 con 70 municipios conectados, lo cual supone unas 220 cámaras instaladas,” ha concretado Olivaste, que ha añadido que durante este año se han recibido 30 solicitudes de ayuntamientos interesados, 29 de las cuales han manifestado la voluntad de incorporarse a LECTIO.

Con respecto a los municipios con Policía Local, ha indicado que desde finales de 2023 se están haciendo gestiones para integrarlos en el sistema. “La finalidad de LECTIO es llegar al máximo posible de ayuntamientos que no tienen policía local y llegar a sumar también los que disponen para que la red pueda crecer y hacerla tan extensiva como sea posible”, ha explicado.

Así, ha señalado que se ha redactado un Convenio de Compartición de Datos entre los ayuntamientos y los Mossos que contempla que las poblaciones y la policía catalana puedan intercambiar información que sea de interés mutuo, como una carpeta compartida de vehículos sospechosos. El primer trimestre de 2026, una vez se valide el documento, se empezarán a integrar ayuntamientos con policía local. Gavà será el primero a sumarse.

Hasta ahora se han recibido y atendido diecinueve solicitudes de ayuntamientos con policía local interesados en recibir información para adherirse a LECTIO. Estas poblaciones son Cervera, Salou, Martorelles, Figueres, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Constantí, Torelló, Cardona, Tona, Vic, Olot, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Roquetes, Deltebre, la Ràpita, Balaguer y Montblanc.

48 lectores en la red vial y 32 más en camino



Olivaste ha asegurado que en el ámbito vial el despliegue avanza a buen ritmo. Ha indicado que la primera fase se completó en diciembre de 2024 con dieciséis lectores en seis puntos de vías rápidas (C-31, C-33 y AP-7) y que la segunda fase se ha ejecutado durante el primer semestre de 2025. La tercera finalizará el último trimestre de este año. Además, el MITMA ha cedido ocho lectores instalados al AP-7 Puerta de Barcelona y al peaje de la Roca, que se añaden a los 40 inicialmente previstos, sumando un total de 48 lectores operativos.

El responsable de los Mossos ha destacado la importancia de que el sistema incluya las principales vías de comunicación del territorio y ha recordado que la supresión de los peajes supuso una pérdida de información importante para la policía catalana. Así, ha dicho que el Departamento de Interior asumió la responsabilidad de poner cámaras para compensar la situación.

El jefe del Área de Telecomunicaciones dels Mossos, ha insistido en que la red vial es primordial, sobre todo para hacer este control en el ámbito del crimen organizado y del terrorismo. “Tenemos hechos ya conocidos, como los atentados en Barcelona, que nos habrían permitido, por ejemplo, hacer todo este seguimiento de vehículos implicados en estos hechos. Y nos adelantamos para que, si nos tuviera que volver a pasar, estuviéramos más preparados en este sentido”, ha manifestado.

A lo largo de 2025 los Mossos han hecho 161.000 consultas en las bases de datos de LECTIO relacionadas con investigaciones policiales en marcha. Según Olivares estas corresponden principalmente en el ámbito criminal porque "quien tiene acceso a la plataforma son las unidades de investigación e información, en cuanto las consultas van relacionadas con hechos delincuenciales que se han registrado en el territorio o investigaciones policiales en marcha y que son objeto de seguimiento de ciertos vehículos".

Por otra parte, ha explicado que también se contempla extender el sistema a determinadas entidades u organismos que el cuerpo considera de riesgo, teniendo en cuenta también que Cataluña se encuentra en el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. Ha puesto como ejemplo la Abadía de Montserrat, “por todo lo que comporta en el ámbito religioso”, pero ha dicho que también se trabaja para añadir otros organismos. Entre estos destacan SAVIA o AENA.

Plataforma de gestión



En paralelo, se está desarrollando una nueva plataforma de gestión e inteligencia de los datos provenientes de todos los actores que podría empezar a funcionar en febrero de 2026. Esta herramienta de inteligencia tiene que permitir, en el futuro, una gestión y explotación de la información muy superior, con capacidades de análisis y generación de conocimiento avanzados.

Desde el cuerpo también se trabaja para hacer posible la conectividad de las cámaras instaladas a los vehículos de Seguridad Ciudadana con el sistema LECTIO. Eso facilitará en los agentes de seguridad ciudadana un aviso en caso de que los lectores detecten un vehículo de interés. Tal como se mostró al MWC 2025, el modelo de vehículo policial que se está definiendo ya incorporará cámaras con la función de lectura de matrículas, que permitan alertar a la patrulla policial de la presencia de una matrícula que conste a las bases de datos policiales como vehículo sustraído.