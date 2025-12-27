El Gobierno quiere frenar la especulación con viviendas y limitar la compra a uso residencial

El Gobierno está estudiando la posibilidad de controlar la especulación de viviendas con una nueva fiscalidad. En una entrevista de la ACN, la portavoz y consejera Sílvia Paneque ha explicado que, como “no se puede prohibir la compra”, lo que intentan limitar es el uso que se hace de los pisos comprados con condicionantes y fiscalidad. Así, su prioridad es que el uso preferente “sea el residencial”. Para acabar de abordar la cuestión, el Gobierno prevé tener durante el primer trimestre de 2026 el informe sobre la regulación de las adquisiciones a través del urbanismo. “Es una manera de vehicular estas viviendas hacia el mercado que nos interesa, que es el de alquiler”, ha dicho. La norma se podrá aplicar en zonas tensionadas y con un límite de tiempo.

En concreto, el Gobierno cree que a través del urbanismo y la planificación urbanística municipal, y de una manera “temporal y geográficamente acotadamente” se podría limitar la compra en función del uso de las viviendas. Paneque ha dicho que la regulación, que no puede permanecer de manera permanente”, se podría servir de las zonas tensionadas ya declaradas, aunque se tendría que analizar si se aplica a pisos solos o edificios enteros.

Así, ha dicho también que las medidas fiscales pueden servir para limitar las “transmisiones no deseadas”, que son aquellas de grandes tenedores que acumulan “una gran bolsa de viviendas de forma especulativa sólo en términos de beneficio, y no visto por el beneficio del global de catalanes y catalanas”. Algunas de estas medidas tendrán recorrido en el ámbito catalán, pero otros se tendrán que negociar con el gobierno español, según la consejera.

En esta línea, la portavoz del Gobierno ha defendido que la fiscalidad es “una herramienta muy potente” en el ámbito de la vivienda. Según su opinión, eso se ha demostrado con la modificación del impuesto de transmisión patrimonial para grandes tenedores. “se aprobó en julio, y ya en estos primeros meses se ve realmente una bajada de transmisión de grandes tenedores y un aumento de transmisión entre pequeños propietarios”, ha celebrado.

"Un derecho y no una fuente de angustia"



“La vivienda en Cataluña se tiene que convertir en un derecho y no en una fuente de angustia”, ha defendido a la titular del departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. A este respeto, ha considerado que la vivienda se tiene que percibir como un sitio para vivir y no como un negocio, algo que no ha pasado en los últimos años. Según la consejera, no se tendría que destinar más del 30% de los ingresos a mantener un piso.

La portavoz también ha recordado que hay 30 expedientes abiertos para incumplir el tope del alquiler. “Cuando finalice el procedimiento administrativo vinculado a estos 30 expedientes, veremos cuántos de estos resultan en sanción”, ha explicado.