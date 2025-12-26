Protección Civil pide evitar desplazamientos por carretera y, si se tienen que hacer, llevar equipamiento de emergencia encima

Protección Civil ha pedido evitar desplazamientos por carretera y, ha indicado que en caso de hacer, se lleve sobre «un pequeño equipamiento de emergencia». Lo ha explicado Montse Font, jefa del Servicio de gestión de emergencias que también ha alertado que la persistencia de precipitaciones puede causar un aumento de caudales, sobre todo en la zona de Girona en ríos como el Ter, el Fluvià o la Muga, y sus afluentes.

Con respecto al oleaje, ha aconsejado no acercarse litoral, también especialmente al del norte del país, donde las olas pueden alcanzar los 4,5 metros de medio. Además, se ha activado la alerta del plan Allucat, con especial atención en el Pirineo Central y la Vall d'Aran. El 112 ha recibido una cincuentena de llamadas por el temporal que puede alargarse 48 horas más.

Cataluña está en medio de un temporal que hace 36 horas que afecta el territorio, con fuertes precipitaciones, vientos y oleaje intenso en la costa. Esta situación meteorológica continuará durante las próximas 48 horas, con riesgos asociados a las crecidas de los caudales de ríos, posibles avalanchas, desbordamientos de rieras y fuerte oleaje.

Montse Font, jefe del Servicio de gestión de emergencias de Protección Civil, ha destacado la importancia de evitar desplazamientos innecesarios. En caso de ser imprescindibles, ha recomendado llevar una equipación de emergencia en el vehículo. «Si se tiene que salir, es importante llevar agua, cargador, el depósito lleno y el móvil. Estos elementos son esenciales en caso de quedarse atrapado», ha explicado. Además, ha sugerido consultar las condiciones de las carreteras a través del Servei Català de Trànsit (SCT), puesto que se pueden producir acumulaciones de agua que dificulten la circulación. Font también ha advertido que los desplazamientos requerirán más tiempo del habitual, y por eso hay que salir de casa con antelación.

Oleaje en la costa

En cuanto al litoral, ha avisado que el fuerte oleaje sigue siendo un peligro importante. Ha apuntado que las olas pueden llegar a superar los 4,5 metros de media, sobre todo en la costa norte del país. «La recomendación es no acercarse a las zonas de playa ni espigones, porque el impacto del mar puede ser muy peligroso», ha indicado Font que ha recordado que el San Esteban de 2008 murió un submarinista durante un temporal de mar similar en Sant Andreu de Llavaneres.

Por todo ello, ha remarcado que los municipios tienen que cerrar estas zonas y ha dicho que la ciudadanía tiene que seguir las indicaciones y no tiene que atravesar por las zonas delimitadas. A pesar de que ha afirmado que este fenómeno tendrá especial incidencia en la costa de Girona, ha asegurado que también se notará en otros puntos de la costa, como la cuesta norte de Barcelona.

Ríos y rieras

En el ámbito hidrológico, ha asegurado que a pesar de que las precipitaciones no son muy intensas si son muy continuadas. «A medida que aumentan las lluvias y la cantidad de agua el terreno se satura y se incrementa el peligro», ha manifestado Font que ha dicho que las fuertes oleadas tampoco ayudan a desatascar el agua.

Así ha expresado su preocupación por el riesgo de desbordamientos, especialmente en la zona de Girona, en ríos como el ter, el Fluvià o la Muga y sus afluentes. A la vez, ha dicho que estas crecidas también pueden tener lugar en algunos puntos del Barcelonès y del Vallès. Por este motivo, ha pedido «mucha prudencia» y evitar las actividades próximas a los ríos y torrentes.

Riesgo de avalanchas en el Pirineo

Por otro lado, ha asegurado que las condiciones también son complicadas en el Pirineo, donde la nieve acumulada genera un alto riesgo de avalanchas, especialmente en el Pirineo Central y el Valle de Aran. De hecho, Protección Civil ha activado en situación de prealerta el plan Allaucat. Font ha pedido a las personas que se encuentren en zonas de montaña que eviten esquiar fuera de las pistas controladas y ha manifestado que «el riesgo de avalanchas es muy evidente».

Incidencias registradas

Font ha señalado que el 112 ha gestionado una cincuentena de incidencias, incluyendo accidentes de tráfico que han provocado cortes de carreteras como al C-58 e interrupciones en el servicio ferroviario. La responsable de Protección Civil ha destacado que la reducción de los desplazamientos por las fiestas ha ayudado a minimizar los riesgos, pero ha insistido en la necesidad de ser muy cautos. También ha indicado que se han registrado incidencias relacionadas con el suministro eléctrico en las Terres de l'Ebre y ha dicho que se prevé que se resuelvan a lo largo del día.

Temporal de libro

Santi Segalà, jefe de predicciones del Meteocat, ha descrito el temporal actual como un «temporal de libro» por sus características extremas y por su duración. «Estamos en medio de un episodio de precipitaciones que durará entre 36 y 48 horas más. Las lluvias han estado muy persistentes, con registros superiores a 100 litros en la zona de Girona, especialmente a la fachada marítima de la cordillera transversal y en el Pirineo Oriental», ha explicado. También ha destacado que la nieve ha afectado zonas como la Cataluña Central, la Panadella y els Ports, con cotas que llegan hasta los 300 metros, a pesar de que en las próximas horas la cota de nieve irá subiendo, centrándose en el Pirineo Oriental.

Ha alertado que las lluvias en las comarcas de Girona podrían superar los 100 litros por metro cuadrado, y la nieve en la zona del Pirineo Oriental podría llegar además de 20 centímetros por encima de los 1.300 metros, con hasta medio metro de nieve por encima de los 2.000 metros. «Es una nevada muy importante, sobre todo en la zona del Pirineo Oriental», ha comentado.

En cuanto al temporal marítimo, ha explicado que las oleadas han superado los 4 metros de altura en algunas zonas y ha destacado especialmente la Costa Brava. «En la boya de Begur se han superado los nueve metros», ha afirmado. También ha indicado que el viento soplará con fuerza, especialmente de componente este, con rachas que podrían superar los 60 o 70 km/h.

Segalà ha remarcado que se han activado avisos naranjas por lluvia y nieve, y avisos rojos por oleaje a la Costa Brava y ha recordado que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) también ha puesto en marcha una alerta hidrológica, sobre todo en las zonas de ríos menores y rieras, con un riesgo de desbordamiento.

Según el meteorólogo, el fenómeno es similar al temporal Glòria de enero de 2020, de hecho lo ha calificado como «mini Glòria» porque este tiene una duración menor. Así, ha dicho que este tipo de llevantades, a pesar de no ser infrecuentes en Cataluña, no son habituales. En este sentido, ha recordado que en 2020 se llegaron a superar los 500 litros por metro cuadrado, mientras que durante el temporal de este 2025 pueden llegar a superarse los 300 litros por metro cuadrado en la zona de Girona.