Detectado un foco de gripe aviar en una granja de Ponent

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado este miércoles que se ha detectado un foco de gripe aviar en una granja de las comarcas de Ponent. La aparición de este positivo ha obligado a activar la alerta sanitaria por esta enfermedad y a establecer restricciones a un radio de 10 km, donde las granjas de aves de corral quedan inmovilizadas. También se hará vigilancia reforzada a un radio de 3 km del foco detectado.

Ordeig ha remarcado que hay que tomar medidas porque la enfermedad es «muy contagiosa, muy mortal y de erradicación obligatoria», aunque no afecta a las personas por consumo de carne y huevos. El conseller también ha explicado que no hay ninguna granja de aves de corral a un radio de 1 km del foco, hecho que prevé que facilite la contención de la enfermedad.