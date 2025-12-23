Salut ve una buena noticia el descenso de la gripe pero pide «no bajar la guardia» durante la Navidad

Salut ve una buena noticia el descenso de la gripe, pero pide «no bajar la guardia» y apela a la responsabilidad durante los próximos días, especialmente delante de dos semanas «complicadas» por los encuentros familiares y sociales coincidiendo con las vacaciones de Navidad. Así lo ha dicho el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, que ha explicado que aunque ya se ha llegado al pico y ahora va «francamente a la baja» no se puede descartar un «pequeño incremento» por el aumento de las relaciones durante las fiestas.

Fernández también ha recomendado el uso de la mascarilla en caso de síntomas y ha indicado que la obligatoriedad de llevarla en centros sanitarios se prorrogará 15 días a partir de este miércoles. Pilar Otermin, subdirectora del Servei Català de la Salut, ha indicado que el descenso de las infecciones por la gripe también se ha reflejado en una bajada de la actividad asistencial en los centros sanitarios.

Concretamente, ha dicho, las urgencias totales han disminuido un 9% los últimos siete días, con una tasa diaria más baja que la acumulada de los últimos 30 días. Más en detalle, ha dicho que las urgencias atendidas en los CUAP han bajado un 19% los últimos siete días y las hospitalarias lo han hecho un 6,2%. Las llamadas al 061 han disminuido a 2.000 diarias y se sitúan en unas 8.000, una media «bastante asumible».

Encuentros durante las fiestas

Fernández ha pedido prudencia y no «lanzar las campanas al vuelo» por la bajada de los últimos días. Aunque ha apuntado que desde el día 15 se observa un descenso «continuado y sostenido» ha añadido que no se puede excluir un «repunte» en los próximos días, cuando habrá más encuentros por las fiestas de Navidad y el Fin de Año.

Así, ha dicho que en caso de encontrarse mal no hay que hacerse un test, ya que uno se puede quedar en casa y tomar antipiréticos para pasar los dos o tres días de gripe mientras se hidrata. «Apelamos a la responsabilidad individual», ha dicho respecto de los encuentros sociales y familiares. «En definitiva, es tener sentido común», ha añadido Otermin.

Uso de la mascarilla

Por otra parte, también ha hecho valer la medida que se adoptó para hacer obligatoria la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios y ha afirmado que eso también podría haber contribuido a dominar la curva de contagios en los últimos días. Con los datos epidemiológicos sobre la mesa y en las puertas de la Navidad, ha indicado, Salut considera oportuno prorrogar 15 días más la medida a partir de este miércoles, cuando se prevé que se publique en el DOGC. «A pesar de la bajada es necesario alargar la medida», ha concluido.

Más allá de esta medida obligatoria, el secretario de Salut Pública ha incidido que la recomendación sigue siendo el uso mascarilla en caso de síntomas para «apaciguar la transmisibilidad» y no infectar a otras personas de los alrededores, por ejemplo si se coge el transporte público o se va a un centro comercial. En cualquier caso, ha querido aclarar que la recomendación es en caso de que haya síntomas.

Importancia de la vacunación

Fernández ha subrayado que las cifras de incidencia muestran que la gripe es un virus «altamente contagioso» pero no violento y que tampoco se ha traducido en una afluencia «masiva» de personas a los servicios sanitarios a pesar de haber más personas infectadas. Eso, ha dicho, es gracias a la vacuna, que hace que en caso de infectarse la gripe sea más «moderada» y evite que la persona vaya a Urgencias.

Según ha indicado Fernández, están muy contentos con la respuesta a la campaña de vacunación, ya que hay 1,3 millones de personas vacunadas, 120.000 más que el año pasado. Eso lo ha atribuido, en parte, al incremento de la accesibilidad y también el adelantamiento de la vacunación en los niños. De los vacunados, un 15% lo ha hecho sin cita previa.

Por otra parte, ha destacado que la efectividad de la vacuna es del 60-65% y ha asegurado que todavía vale la pena vacunarse: «Si no estamos vacunados, vacunémonos». Eso sí, ha indicado que si alguien se vacuna ahora no estará inmunizado hasta dentro de siete o diez días. Salut hace un llamamiento especialmente a qué lo hagan aquellas personas de edad avanzada y también las que tienen problemas de salud crónicos.