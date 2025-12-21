Puente afirma que falta «un simple trámite» para poner en marcha la empresa mixta de Rodalies

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que falta «un simple trámite» para poner en marcha la empresa mixta de Alrededores de Cataluña antes de final de año. «Únicamente falta una firma notarial. El próximo año estará dedicado a dotar esta empresa de recursos y estructuras organizativas», ha precisado Puente en 'El Periódico'.

«Se han cuadrado las piezas del puzzle de una forma razonable. Había intereses muy variados, no digo opuestos, pero sí diferentes y yo creo que eso se ha resuelto razonablemente bien», ha valorado al titular de Transportes, que considera que se ha habilitado un modelo de gestión donde «la última palabra y el mango» la tendrá la Generalitat.

En paralelo, Puente ha comentado que «está valorando seriamente» comprar trenes en China. «No es ningún juego. La industria europea necesita reaccionar y creo que alguien se tiene que poner», ha reflexionado en voz alta el ministro de Transportes. «Tenemos un problema de escala. Los chinos van con uno o dos fabricantes enormes. Y eso los hace muy competitivo» , ha puesto sobre la mesa Puente. «En Europa tenemos plazos de pedidos que no bajan de 5 años y también precios altos. Eso hace que tengamos que mirar hacia otras direcciones.

En la Unión Europea tenemos muchos fabricantes, pero que ahora no están en condiciones de servir los pedidos en el tiempo que hace falta», ha lamentado el titular de Transportes, que ha cifrado la necesidad española en 40 trenes de alta velocidad, material por término medio distancia, Adelante y de Alrededores.

Volviendo a la empresa mixta de Rodalies, Puente reconoce que repercutirá en el servicio ferroviario diario. Tiene que repercutir. Pero también digo que la cesión per se no es milagrosa», ha avisado el ministro de Transportes. «Si no renovamos las líneas, si no ampliamos la capacidad, si no tenemos trenes nuevos, ya puedes tener un gestor maravilloso, que estaría limitado», ha apuntado a Puente.

«Si queremos de verdad un cambio y que Rodalies sea un servicio puntual, previsible, fiable y eficaz, hace más falta que simplemente traspasar la gestión», ha manifestado el ministro de Transportes. «Los que gestionen Rodalies, en dos o tres años dirán que el traspaso ha sido mágico, pero antes se tiene que invertir mucho. Todo tiene que ir de la mano», ha recalcado Puente.

«Hay fuego amigo al PSOE , y me da mucha rabia»

Finalmente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha hablado de la situación política actual y ha minimizado las discrepancias a la coalición de gobierno a raíz de los casos de corrupción. «La gente enseguida se pone nerviosa, no piensa bien y hay cierta precipitación en las propuestas. En primer lugar, creo que es indiscutible que el gobierno de coalición está transformando este país», ha afirmado Puente, que sí que ha disparado contra el «fuego amigo» dentro del PSOE.

«Hay gente que se apunta a un bombardeo. Vemos una en una tertulia cada martes dándolos una mano», ha lanzado el titular de Transportes. «Vemos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page, que es un opinador y a mí me da mucha rabia, porque yo soy un jugador de equipo», ha señalado Puente.

«La gente interesante en política es la que juega en equipo. Los que van a la suya son nocivos para una organización», ha concluido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.