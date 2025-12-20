El Gobierno adquirirá las 1.000 viviendas de InmoCaixa durante el primer trimestre de 2026

El Gobierno adquirirá de manera “efectiva” las 1.000 viviendas propiedad de InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, durante el primer trimestre de 2026. Así lo ha asegurado la consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, en una visita uno de las dos promociones de viviendas de Sitges que formaron parte de este acuerdo. El Incasòl será el propietario de los activos y la Agencia de Vivienda de Cataluña será quien los gestionará. Una vez firmada la compra, la Agencia de la Vivienda de Cataluña contactará “uno a uno” a los vecinos “para ver cuál es la situación concreta, para renovar contratos o regularizar situaciones.”

El presidente del Gobierno, Salvador Illa, anunció esta operación a finales de noviembre e indicó que implicaría un desembolso de 87,2 millones de euros en 1.064 pisos distribuidos en una quincena de municipios.

Estos más de 1.000 pisos estaban a punto de perder la condición de vivienda protegida y con la compra por parte del Gobierno se asegura que las personas que viven allí lo puedan seguir pagando la misma renta. También permitirá incorporar estas viviendas en el parque público de alquiler asequible de manera permanente y que mantengan la condición de HPO.

Por otra parte, Paneque ha afirmado que durante el 2025 se han incorporado 3.000 viviendas al parque de vivienda pública protegida permanente. “Ninguna de estas viviendas perderá su protección nunca más”, ha subrayado.