Los Mossos y la Guardia Civil entran a las dependencias del IRTA para investigar el origen del brote de peste porcina africana

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental), en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA).

Esta diligencia ha sido ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, según han informado el dos cuerpos policiales. Añaden que la entrada y cacheo en las instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".