La Marató de 3Cat recauda más de 9 millones para la prevención, detección precoz y la investigación delcáncer

La 34.ª edición de La Marató de 3Cat ha recaudado al menos 9.741.627 euros para la prevención, la detección precoz y el impulso de la investigación sobre el cáncer. La cifra se incrementará hasta el día 31 de marzo del 2026, cuando se cerrarán definitivamente los donativos. Bajo el lema Detectem-ho, arreglem-ho, se han registrado más de 3.000 actividades populares por toda Cataluña organizadas por entidades, centros educativos, asociaciones y voluntariado.

Más de 600 poblaciones han participado en la edición de este año dedicada al cáncer, en la que ha habido más de 17 horas de programación especial para recoger dinero para la causa. Los donativos se han podido hacer a través de la web de La Marató, al Bizum 33333, por transferencia bancaria y al teléfono 900 21 50 50. Más 1.200 voluntarios se han repartido entre las cuatro sedes de atención telefónica para recoger donativos: en la Fira de Barcelona, en el Palacio de Congresos de Girona, en la Universidad de Lleida y en el Port de Tarragona.

En el balance de la edición de este año, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha agradecido el «compromiso colectivo» y ha reivindicado que «La Marató es servicio público en mayúscula». «Es un claro ejemplo de lo que somos como país, de la cohesión social que hay detrás y de la movilización ciudadana», ha remarcado.

Entre las más de 3.000 actividades que se han hecho en el marco de La Marató hay una de las citas más consolidadas en el calendario del atletismo en Ponent, como lo es la 44.ª Subida a la Seu Vella, con una caminata popular y una carrera de 10 kilómetros. Todavía en el Segrià, entidades sociales, clubs deportivos, centros educativos y casales sénior, entre otros, han organizado jornadas de actividades con matinales, bingos solidarios, chocolatadas y espectáculos, entre otros.

En otros municipios de la demarcación de Lleida, como Tàrrega, se ha celebrado una matinal solidaria en la plaza de las Nacions que ha mezclado deporte, gastronomía, bailes, juegos infantiles y una gincana. En Mollerussa una veintena de entidades han colaborado en la recaudación de fondos para contribuir a la investigación en cáncer y en Balaguer la música ha sido la protagonista este fin de semana con un maratón musical, teatro y actividades de Navidad.

En Girona se ha hecho el Maratón para la Marató, organizada conjuntamente los Bombers, el Club de Atletismo y el departamento de deportes del Ayuntamiento de Girona. También se han hecho actividades gastronómicas, como la hecha por la Penya Barcelonista de Monells (Baix Empordà), que ha preparado una escudillada popular. En Olot, el Motor Antic Garrotxa ha organizado un encuentro de vehículos clásicos, que han hecho una ruta y la jornada ha acabado con una comida de hermandad. En Caldes de Malavella, se han llevado a cabo diferentes actividades de Navidad, como un mercado o un tió solidario, mientras que en Blanes todas las entradas en el Jardín Botánico Marimurtra de este domingo se destinarán íntegramente a La Marató.

Por su parte, en Mont-roig del Camp una treintena de personas han hecho una caminata organizada por la Asociación de Jóvenes Roca Firma en un recorrido de unos quince kilómetros. Para recaudar fondos en favor de La Marató de 3Cat, en el Camp de Tarragona también se han organizado otras actividades, como un vermú conjunto de la Penya Barça y PenyaBlanc i Blava de Cambrils, la investigación de tions en los alrededores de la ermita de les Borges del Camp, cross y maratones en Reus o la Caminata popular para alcanzar la Cima de Sant Simplici de Tarragona.