El Gobierno flexibiliza las restricciones de acceso al medio natural establecidas por el brote de peste porcina

El Gobierno flexibiliza a partir de este lunes las restricciones de acceso al medio natural establecidas por el brote de peste porcina africana (PPA). Así lo ha destacado el presidente Salvador Illa en un mensaje en X en que ha asegurado que hoy se flexibilizan las restricciones y ha pedido, no obstante, «máxima precaución y colaboración». Illa también ha indicado que el ejecutivo sigue haciendo seguimiento diario de la evolución de la peste porcina africana en Cataluña y ha afirmado que pararla «es cosa de todo el mundo». El viernes pasado, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ya dijo que a partir del lunes 15 de diciembre se relajaría la prohibición de acceso al medio natural al segundo radio -de 6 a 20 kilómetros- del foco del brote de la PPA.

Entonces Ordeig explicó que continuarían restringidas las actividades organizadas de ocio en el medio natural, pero se permitiría a los ciudadanos ir al bosque «a pasear o en bici solos».

El Gobierno había prohibido el acceso al medio natural a 91 municipios como mínimo hasta el 14 de diciembre para luchar contra la expansión del virus, que es mortal entre cerdos y jabalíes, pero no afecta a la salud humana. Forman parte del segundo radio de contención de la PPA una setentena de núcleos urbanos como Barcelona, Badalona, Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat, Premià de Mar, Alella o la Roca del Vallès.

En cambio, continuarán con las mismas restricciones los municipios más próximos al foco: Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Polinyà, Terrassa y Rubí.