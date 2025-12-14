Salud recomienda el uso de la mascarilla en el transporte público en la actual situación de la gripe

La consellera de Salud, Olga Pané, ha recomendado el uso de la mascarilla al transporte público en el actual contexto de epidemia de gripe. Además, ha dicho que las personas con síntomas también tendrían que llevar en general y se tendrían que ventilar las salas donde se hagan encontradas sociales.

En declaraciones en Catalunya Ràdio, ha añadido que el Gobierno no tiene competencias para actuar en estos ámbitos, y que ya ha regulado allí donde sí que podía hacerlo, centros sanitarios y residenciales. Por otra parte, ha explicado que la actual vacuna no se ajusta en el virus predominante que circula, ya que es una mutación, pero ha asegurado que se está viendo que sí que funciona contra la gravedad de la enfermedad.

Además, ha apuntado que se espera una epidemia «un poco más larga». La consellera ha explicado que el virus que circula este año es nuevo porque es fruto de una mutación. Se trata del subtipo A (H3N2) variante K, que según los últimos datos oficiales representa un 69% de los casos.

Eso ha hecho que la vacuna que se está administrando no tenga la totalidad del virus, pero sí «una parte» y eso hace que proteja «un poquito», según Pané. En todo caso, la consellera ha destacado que lo que sí se está observando es que esta vaccinia «protege de los casos graves» y por eso ha hecho un llamamiento a toda la población a vacunarse.

Precisamente sobre la severidad, y según lo que se observa en países donde la epidemia ya ha pasado, Pané ha apuntado que no se están viendo tantos casos graves como habría que esperar de un virus nuevo.

Más allá de la vacuna, Pané ha recomendado aplicar todas las medidas preventivas que se dieron a conocer especialmente durante la pandemia de la covid, como el uso de la mascarilla según los contextos, la ventilación y el lavado de manos. «Ahora no es la covid, pero las medidas de prevención son las mismas», ha manifestado.

La incidencia de la gripe en los centros sanitarios se ha observado inicialmente entre los niños y la gente joven, que son los primeros que acostumbran a contagiarse, y «progresivamente» van entrando personas de más edad. Con todo, los ingresos en el UCI son principalmente de personas con problemas crónicos que se agravan con la gripe.

La consellera ha destacado que el sistema público de salud «hace tiempo que se prepara» y que, como cada año, entre el 1 de diciembre y finales de marzo se pone en marcha el Plan Integral de Urgencias de Cataluña (PIUC). Ha concretado que eso se acompaña este año de 36 millones de euros para reforzar los servicios, aunque ha apuntado que este refuerzo no llega en lo mismo en todos los lugares sino que lo hace según adelanta su realidad.

Desde Salud sostienen que el pico podría llegar por Navidad, aunque Pané reconoce que al tratarse de una mutación «es un poquito difícil» de decir cuándo pasará eso. Lo que sí se ha observado en otros países es que una vez alcanzado el pico, no hay una bajada rápida sino que el número de casos «baja lentamente». Por eso, ha alertado de que la epidemia de este año puede tener una duración más larga.

Estudiar la ampliación de los cribados

Por otra parte, Pané ha explicado que «progresivamente» se irá incorporando a la cartera de servicios la ampliación del cribado del cáncer de colon hasta los 75 años, incorporando un año más cada año hasta el 2030.

Sobre el hecho de poder ampliar los cribados en otros cánceres, como el de mama, ha afirmado que muchas veces se habla de estas ampliaciones «como si fuera una decisión política o de recursos», cuando ha reivindicado que tiene que ser una decisión avalada por los técnicos.

Y es que Pané ha afirmado que ampliar un cribado puede comportar muchos elementos positivos pero también de negativos, como falsos positivos. «Son los expertos los que dicen cuándo se tienen que ampliar o no», ha insistido. Además, ha destacado que más allá de los recursos económicos, hacen falta especialistas capaces en leer adecuadamente las pruebas.

En todo caso, ha dicho que se está estudiando, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, la posibilidad de ampliar los cribados de otros tumores, como el cáncer de mama o implantar el de pulmón, pero siempre teniendo en cuenta la opinión de los técnicos sobre cuando es adecuado hacerlo y sobre cuáles son los recursos tecnológicos que se tienen que tener para hacerlo bien.

Además, Pané ha destacado la importancia de conseguir que la gente vaya a los cribados, ya que ha explicado que en el caso del de mama, que se hace en mujeres de 50 a 65 años, sólo van el 60% de las que pudrían. Entre esta población se detectan unos 1.400 cánceres, y Pané ha planteado que si fuera toda la población que está llamada a los cribados se podrían detectar 1.000 tumores más.

Sobre la prohibición de fumar en las terrazas, ha insistido en que es una medida necesaria, no sólo para que los que ahúman dejen de hacerlo sino porque la medida tiene un componente educativo, especialmente hacia los más jóvenes.

La IA para ayudar a los médicos, no para sustituirlos

Por otra parte, ha vuelto a defender que ella nunca ha dicho que la inteligencia artificial sustituye el trabajo de los médicos, pero sí que ha defendido que el uso de estas herramientas «ayuda» a los profesionales y amplía su capacidad diagnóstica y de precisión. Además, ha dicho que son los mismos profesionales los que los están apremiando a incorporar herramientas de IA, por ejemplo en el caso de los radiólogos. Pané ha puesto como ejemplo que una herramienta de IA podría hacer una primera lectura de una mamografía y un radiólogo la segunda, y eso permitiría liberar radiólogos.

Por último, ha valorado que la huelga de médicos convocada actualmente es por el estatuto marco que se está negociando a escala estatal y que es competencia del Ministerio de Sanidad, no de la conselleria. En todo caso, ha asegurado que desde la administración catalana ya se habían impulsado mesas diálogo para conocer las inquietudes de los profesionales.