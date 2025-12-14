La Marató dedica hoy más de 17 horas para sensibilizar sobre el cáncer y recaudar fondos

Presentación de La Marató de 3Cat en la Torre Bellesguard en Barcelona

El programa La Marató 2025 ofrecerá este domingo más de 17 horas en directo para sensibilizar sobre la prevención y detección precoz del cáncer e impulsar la investigación para luchar contra esta enfermedad.

Con el lema 'Detectémoslo, arreglémoslo', 3Cat y la Fundación La Marató ofrecerán una programación en directo que se prolongará hasta la madrugada mediante un despliegue coordinado por todo el territorio catalán que difundirá a través de televisión, radio y plataformas digitales.

La campaña informará sobre una enfermedad con más de 200 tipologías y pondrá el acento en que la prevención, los cribados y la consulta precoz salvan vidas.

Además, hará visible el trabajo coordinado de profesionales sanitarios, pacientes, familias, voluntariado y entidades de todo el país.

La jornada empezará a primera hora de la mañana con una edición especial de 'El suplemento' de Catalunya Ràdio, con Roger Escapa desde el Port de Tarragona.

A partir de las 9:00 horas, Ramon Pellicer conducirá La Marató en TV3 desde la Torre Bellesguard, obra de Antoni Gaudí y antigua clínica oncológica entre 1944 y 1969. Por la tarde, el programa continuará desde el plató 1 de Sant Joan Despí.

En el programa intervendrán voces que han vivido el cáncer de cerca, como Júlia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio o Andrea Fuentes, entre otros, al lado de testimonios anónimos que ayudarán a entender el impacto de la enfermedad en el día a día.

A lo largo de la jornada, actuarán artistas como Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres o Lax'n'Busto. La banda de La Marató, que estará presente durante todo el día, será The Txandalls.

Como cada año, el territorio catalán se movilizará y organizará actos solidarios en diferentes localizaciones para recoger dinero para luchar contra el cáncer.

Este año se realizarán más de 3.000 actividades, entre conciertos, competiciones deportivas, festivales, caminadas o comidas populares, entre otros.

Los donativos se podrán hacer a través de la web de La Marató, al Bizum 33333, por transferencia bancaria y al teléfono 900 21 50 50, que estará operativo sólo el domingo.

Más 1.200 voluntarios se repartirán entre las cuatro sedes de atención telefónica para recoger los donativos: Feria de Barcelona, Palau de Congressos de Girona, Universidad de Lleida y Port de Tarragona.

En sus 33 ediciones, La Marató ha recaudado 257,5 millones de euros y ha financiado 1.048 proyectos con la participación de 1.762 equipos y 11.541 investigadores e investigadoras.