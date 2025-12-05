Extienden la prohibición de acceso al medio natural por la peste porcina a 91 municipios hasta el 14 de diciembre

El Gobierno ha decidido extender hasta el 14 de diciembre la prohibición de acceso al medio natural por la peste porcina africana (PPA) al listado de 91 municipios que publicó la Comisión Europea (CE). Según han explicado fuentes del Departament d'Agricultura, la resolución se ha publicado este mismo viernes en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

De esta manera, quedan prohibidas las actividades de ocio, caza y forestales. Por otra parte, el ejecutivo catalán ha decidido cambiar de nomenclatura y ahora diferencia entre la zona de alto riesgo, que incluye 12 municipios, y la zona de bajo riesgo, donde hay 79 municipios. Así, abandona el sistema de radios para que la población tenga más claro dónde no puede ir.

De esta manera, no se podrá acceder a los parques naturales, zonas boscosas, cauces de los ríos y rieras, los prados y campos de cultivo y prados fuera de los núcleos urbanos de los 91 municipios de la zona afectada. La actividad agraria sí que estará permitida. Si para llegar a una vivienda, un restaurante o una instalación deportiva, como una hípica, es indispensable pasar por un bosque, los ciudadanos lo podrán hacer, pero será necesario desinfectar el vehículo de transporte. La Generalitat facilitará puntos de desinfección y dará recomendaciones a las empresas y vecinos.

Hasta ahora, estas restricciones se aplicaban sólo en un radio de seis kilómetros del foco inicial y en el resto de municipios de la zona de vigilancia se hablaba de recomendaciones.

Habrá 700 efectivos para controlar que las restricciones se cumplen, un dispositivo que se muestra «flexible» y que irá cambiando para adaptarse a las nuevas limitaciones. Con todo, la nueva delimitación afectan otros parques naturales que no son Collserola, como el de Sant Llorenç del Munt y Obac, donde hay cimas muy concurridas como La Mola.

Según el departamento, no está previsto que los Mossos d'Esquadra pongan multas, en un contexto en que el Gobierno apela a la responsabilidad individual de la ciudadanía para continuar con la normativa. La Generalitat ha insistido en que hay que reducir los desplazamientos en la zona infectada, y no salir a correr o en bici.

El ejecutivo catalán justifica la ampliación de las prohibiciones delante de un fin de semana largo en lo que se espera mucha movilidad en Cataluña. Asimismo, cree que estas nuevas medidas pueden dar un muy buen resultado y mejorar la situación. Hasta el momento, se han encontrado 13 jabalíes positivos en la enfermedad, todos dentro de la zona de alto riesgo, es decir, los primeros seis kilómetros desde el foco.

¿Qué pasará a partir del 15 de diciembre?

La resolución publicada en el DOGC amplía las prohibiciones hasta el domingo 14 de diciembre, y las reduce a partir del lunes 15. En la zona de alto rico no se cambiarán las medidas, pero en la zona de alto riesgo sólo se limitarán las actividades de ocio cuando estas se hagan en grupo. Un ejemplo serían las carreras de montaña o las excursiones grupales.