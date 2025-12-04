Ordeig dice que la «gran mayoría» de jabalíes muertos son «negativos» en peste porcina africana

La «gran mayoría» de los 50 ejemplares muertos de jabalíes encontrados en el radio de 20 kilómetros de afectación de la peste porcina africana han dado negativo en la enfermedad. Así lo ha asegurado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en una entrevista en La 2 Cat, donde ha defendido que es «normal» encontrar animales sin vida y ha vaticinado «más positivos».

El conseller también ha adelantado que la reunión con las principales empresas exportadoras de porcino es este mismo jueves y los pedirá «minimizar el impacto en el empleo», después de que el grupo Jorge anunciara que prescindirá de 300 trabajadores. El conseller ha dicho que «intentarán» que las restricciones en la zona duren «el mínimo posible», pero que las mantendrán «mientras sea imprescindible».