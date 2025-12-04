Confirmados cuatro jabalíes más infectados por peste porcina africana y ya son trece en total

El Ministerio de Agricultura ha confirmado este jueves la detección de cuatro nuevos casos de jabalíes muertos por la peste porcina africana (PPA). Según ha indicado el gobierno español en un comunicado, los positivos han sido certificados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid. Estos casos se suman a los nueve que ya se habían confirmado hasta ahora y que se localizaron en el foco original en Collserola. En total, pues, suman trece positivos. El gobierno español ha ido notificando los positivos a la Comisión Europea.

Los Agents Rurals han afirmado este jueves que el brote de peste detectado en Cerdanyola del Vallès continúa «encapsulado», por ahora, en el radio de seis kilómetros de donde se encontró el primer jabalí infectado.

En una comparecencia de prensa ayer por la noche, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se ha mostrado «satisfecho» porque los nuevos positivos se han encontrado «en el mismo radio de seis kilómetros» de los otros. «Por lo tanto, calma, estamos haciendo bien las cosas», ha afirmado, reiterando que los animales infectados se están encontrando «en un radio contenido».

Aparte de hacer un nuevo «llamamiento a la responsabilidad» de la ciudadanía para que respete las restricciones y las prohibiciones en la zona de Collserola,«especialmente en un fin de semana largo como el que viene», Ordeig también ha destacado la coordinación «absoluta» entre administraciones para afrontar la crisis, así como las reuniones que mantiene con el sector para encontrar fórmulas que permitan «minimizar al máximo la destrucción de empleo».

El conseller lo ha dicho después de que haya trascendido que el Grupo Jorge ha prescindido de 300 personas contratadas a través de una Empresa de Trabajo Temporal a raíz del brote de la PPA.

Ordeig también ha celebrado la decisión de la Unión Europea de «ratificar» el radio de contención del brote de 20 kilómetros, y ha subrayado que países como Corea del Sur o el Reino Unido se acogerán para sus importaciones de carne de cerdo españolas. También ha subrayado que aunque la administración europea ha ampliado en 91 los municipios incluidos en el radio, «en ningún caso se suma ninguna nueva granja».

Con respecto a las capturas de jabalíes, Ordeig ha explicado que, de momento, entre el radio de los 6 y los 20 kilómetros se están haciendo «muy selectivas» a través de puntos de vigía, trampas y «abatiendo jabalíes en condiciones muy concretas con silenciadores».

Aparte de eso, también se está estudiando una «batería de medidas fuera del radio de 20 kilómetros» para ver cómo se van haciendo capturas y reduciendo la densidad de jabalíes, «para evitar la ida y venida de los animales».

Los nuevos casos, próximos a los primeros

Sobre el punto donde se encontraron los cuatro jabalíes infectados que se añaden a los nueve que había hasta ahora, Ordeig ha explicado que se encontraron «justo al principio de las búsquedas», pero que hacía muchos días que estaban muertos y eso dificultó la tarea de comprobar si estaban infectados. Una vez se pudieron obtener las muestras se enviaron al laboratorio de Algete que ahora ha confirmado los positivos. Por lo tanto, para el conseller es «un buen indicio» porque «estaban dentro del radio, estaban muertos y eran de la primera serie».

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha explicado que los cuatro nuevos casos se han localizado «en los alrededores de los casos notificados con anterioridad» en Cerdanyola del Vallès.

En paralelo, el Ministerio ha indicado que los servicios veterinarios oficiales de Cataluña mantienen las visitas y las tomas de muestras en las 39 granjas de la zona afectada, «que continúan libres de la enfermedad». Además, subraya que se han detectado 37 jabalíes muertos más en la zona y los alrededores «que han dado resultado negativo».