La CE amplía el perímetro de zona infectada por la peste porcina africana hasta 91 municipios

La Comisión Europea ha ampliado el perímetro de zona infectada para la Peste Porcina Africana (PPA) hasta 91 municipios. Bruselas ha publicado el jueves el listado de poblaciones donde hasta el próximo 28 de febrero se tendrán que aplicar «medidas de emergencia provisionales» para contener la enfermedad y resalta que, a pesar de pertenecer a la demarcación de Barcelona, no aparece Osona. Tampoco está el Segrià. El Gobierno había fijado el perímetro en una setentena de municipios.

La CE no distingue entre zona infectada y zona de vigilancia y detalla que las medidas de control se tendrán que aplicar en 23 municipios del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 del Alt Penedès, 2 de Anoia y 2 del Bages. La extensión se sitúa sobre todo en el Vallès Oriental, con la inclusión en el perímetro de l'Ametlla del Vallès, la Llagosta, Mollet del Vallès; y al Baix Llobregat con Martorell, Sant Just Desvern, Collbató, Cornellà de Llobregat y Viladecans.

También se amplía la zona infectada en el Vallès Occidental, en concreto en Sant Feliu de Codines y Sant Fost de Campsentelles. La Comisión también añade Cabrils, Òrrius, Premià de Dalt y Premià de Mar como nuevos municipios del Maresme del espacio restringido por PPA.

Por otra parte, mantiene las restricciones en municipios que ya había señalado la Generalitat entre los cuales hay Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Terrassa, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Castellbisbal, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, Gelida y Sant Llorenç d'Hortons, Masquefa, Castellbell i el Vilar, Mura y Rellinars, entre otros.

La decisión de que la Comisión Europea ha hecho pública este jueves limita desde qué zonas no se puede exportar hacia otros países europeos y puede afectar al tipo de regionalización que apliquen terceros países. Regionalizar al máximo posible la zona infectada era una de las peticiones del sector porcino que ve limitadas las ventas al exterior por el brote de la enfermedad.

De esta manera, explotaciones situadas en Osona -la segunda comarca del país con más explotaciones porcinas- podrán exportar al resto de países del club comunitario. El sector porcino concentra un tercio de la economía osonenca, pero si se tiene en cuenta toda la cadena de valor representa un 55% del total de facturación y un 17% de los puestos de trabajo.

Algunos países extracomunitarios con acuerdos de regionalización aplican la misma zona que dicte la UE -como el caso del Reino Unido- o la que escogieron, como el caso de China, que opta por la demarcación de Barcelona entera. En total, las ventas del sector porcino de las comarcas barcelonesas al gigante asiático se elevan a las 1.000 toneladas, que equivalente a 206 millones de euros según datos del 2024.

A raíz del brote, España ha perdido la consideración de país libre de PPA, estatus que se recupera 12 meses después del último caso confirmado. Todos los casos de positivos se han encontrado en jabalíes y fuera de las 39 explotaciones que hay al radio de infección. Las autoridades han afirmado desde el primer momento que el impacto económico sería importante, especialmente entre las exportaciones de carne de cerdo en países de fuera de la Unión Europea, que se elevan por encima de los 1.000 millones de euros.

La presencia de brote ya ha provocado una bajada del precio del cerdo y ha complicado la situación en las explotaciones y en los mataderos. Colectivos como Unió de Pagesos avisaron de que el sector del cerdo se tenía que salvar «sí o sí» por la importancia que representa para la industria agroalimentaria.

Ante las peticiones del sector afectado por la crisis sanitaria, el Gobierno anunció este lunes que activaba el primer paquete de ayudas con una línea de 10 millones ampliables a 10 más para que los ganaderos puedan hacer frente a las consecuencias de la peste porcina africana.