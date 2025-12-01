La UME despliega 117 efectivos y 25 vehículos para ayudar a controlar el borte de peste porcina africana

Cartel sobre las restricciones para evitar la propagación de la peste porcina africana, expuestos en el centro de información del Parque Natural de la Sierra de Collserola.ACN

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado el despliegue de 117 efectivos y 25 vehículos en Cataluña para dar apoyo a los trabajos de contención del brote de peste porcina africana, según ha explicado la Delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado. En concreto, los agentes son especialistas del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y del IV Batallón, con base en Zaragoza. Asimismo, el ejecutivo español también ha puesto a disposición de la Generalitat el cuerpo de la Guardia Civil. Durante este lunes se concretará el despliegue de los efectivos, que son los que la Generalitat pidió ayer.

Desde el Gobierno central también han asegurado que el delegado, Carlos Prieto, mantiene un «seguimiento permanente tanto del despliegue operativo de la UME como de la evolución del brote en coordinación directa» tanto con el Ministerio como con la Consejería de Agricultura y otros departamentos de la Generalitat.

«La colaboración entre administraciones está siendo ejemplar para luchar contra este brote con todos los medios disponibles, siendo coordinado y dirigido el operativo por la Generalitat», destaca el comunicado.