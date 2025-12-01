Las empresas cárnicas cnofían en que el bloqueo de las exportaciones sea «regional»

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las empresas cárnicas confían en que el bloqueo de las exportaciones porcinas sea «regional» para minimizar el impacto económico del brote de peste porcina africana. El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) en España, Ignasi Pons, espera que de esta manera se puedan reabrir los mercados «lo más pronto posible». «Hay países que aceptarán la regionalización, pero tenemos que saber qué regionalización aceptan», afirma en declaraciones a ACN. «Provincia, comarca, comunidad autónoma... el impacto puede ser completamente diferente», añade. La FECIC admite «preocupación» por el brote de la enfermedad y menciona México y Japón como los mercados «importantes» para el sector.

Pones asegura que el Ministerio de Agricultura, con quien este lunes tienen previsto reunirse, ya mantiene «contactos directos» con varios países para poder «desbloquear» la situación. En este sentido, el secretario general de la FECIC pide «paciencia». «Si conseguimos hacerlo por comarca, mejor que por provincia», dice. «El Ministerio está trabajando y se está esforzando para que eso salga, para que podamos encontrar soluciones», apunta.

Aparte de Japón y México, entre los mercados «importantes» donde el sector porcino exporta, Pones menciona China, Corea, Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Tailandia y los Estados Unidos.

Con respecto al brote, vaticina que saldrán más casos. «Si salen en la zona que está acotada, donde está el foco, será el menor de los males», afirma. «Querrá decir que tenemos la enfermedad controlada, acotada, que no se está expandiendo. Eso será muy positivo», sentencia.