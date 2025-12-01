Más de 400 efectivos trabajarán para controlar el brote de peste porcina africana en Collserola

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Más de 400 efectivos trabajarán durante esta semana por Collserola controlar el brote de peste porcina africana. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado que es «muy importante» la tarea que se hace hasta este viernes para contener la enfermedad, porque está en juego el impacto «económico, social, territorial y reputacional». «El país se juega el estar o no estar los próximos años», ha dicho en una rueda de prensa para actualizar sobre el brote.

El conseller ha remarcado que el objetivo es «que dure lo mínimo posible» para «recuperar» las exportaciones con más de un centenar de países. También ha llamado a la «responsabilidad ciudadana» y ha detallado que desde el sábado han recibido 384 llamadas al 112 informando sobre jabalíes muertos en la zona.