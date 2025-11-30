La UME moviliza un equipo por el brote de peste porcina y prevé enviar más efectivos a Cataluña este lunes

Una valla prohíbe el paso en una carretera en Sant Just Desvern, ante una señal que informa de presencia de jabalíes.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado un equipo de reconocimiento del grupo de intervención en emergencias tecnológicas y medioambientales con el fin de colaborar en las tareas para contener y atacar el brote de peste porcina detectado en la sierra de Collserola.

Fuentes de la UME han explicado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que han destinado un equipo de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) a petición de la Generalitat y que prevén enviar más efectivos este lunes. Esta unidad del ejército asumirá las tareas de coordinación que le encargue el Gobierno.