Renfe cifra en 6,2 millones de euros el coste del vandalismo por grafitis en los trenes de Rodalies

Renfe ha cifrado en 6,2 millones de euros el coste del vandalismo por grafitis en los trenes de Rodalies, hasta el 31 de octubre del 2025. En estos diez meses del año, se han producido un total de 822 actos vandálicos en Cataluña y se han tenido que limpiar 48.500 m2 de superficie pintada en los convoyes.

La compañía ferroviaria detalla que eso ha obligado a inmovilizar material rodando durante 590 días, con retrasos y supresiones de trenes.

Renfe asegura que la inversión en seguridad en Cataluña supera ya los 20 MEUR y que se ha conseguido reducir el número de incursiones de grafiteros con respecto al año pasado gracias al refuerzo en puntos de la red diagnosticados como críticos y la «colaboración, coordinación y comunicación» con el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Renfe cuantificó en 11,6 millones de euros el coste del vandalismo de los grafitis en los trenes de Rodalies en Cataluña durante todo en el 2023, a razón de cerca de 32.000 euros diarios.

De hecho, Cataluña acumulaba casi el 50% del total de actos vandálicos a todo el Estado y se denunciaron hasta 2.340 intrusiones de grafiteros en las instalaciones (con una media de más de seis actos vandálicos al día), según informó la compañía ferroviaria.