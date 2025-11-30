El porcino es el principal sector agroalimentario exportador y un tercio de las ventas internacionales son fuera de la UE

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El porcino es el principal subsector exportador agroalimentario, ya que representa un 19,3% del total del negocio de alimentos y bebidas al extranjero. Según datos del año pasado de Prodeca, la promotora de alimentos catalanes de la Generalitat, las ventas internacionales de carne de cerdo sumaron un valor de 3.036 millones de euros en el 2024.

Una tercera parte de estas están en países de fuera de la UE, destinos donde las exportaciones porcinas están ahora bloqueadas, desde el brote de peste porcina africana. Asia es el segundo mercado mayor después de la UE, con una cuarta parte del total, aunque el comercio ha caído prácticamente a la mitad desde el 2022.

China es uno de los principales importadores de estos productos, con un 8% del total en el mundo. El comercio exterior de productos porcinos en el 2023 en Cataluña representaron más de la mitad del pastel a escala española (52%), según un informe con datos de aquel año del Departamento de Agricultura.

En volumen económico, los principales países receptores fueron Francia (13% del total), Italia (11%) y China (10%), pero el año siguiente, el gigante asiático cayó hasta el cuarto lugar siguiendo una tendencia a la baja en compras de estos alimentos procedentes de Cataluña. Con todo, en el 2024, China representó cerca de 250 millones de euros de las exportaciones porcinas.

Visualización de las exportaciones del sector porcino catalán, por región mundial

A una distancia significativa de la UE y Asia, que representaron más de nuevo de cada diez euros de ventas de carne de cerdo, el tercer mercado más importante del sector es el resto de Europa, con un 4,4% del total.

La Norteamérica y Oceanía se quedan aproximadamente con un 1% cada una. En el conjunto del mundo, Les ventas internacionales cayeron el año pasado un 6,8%, sobre todo por causa de la caída de los últimos años en Asia, y también por un ligero retroceso en la UE con respecto al 2023.

En toneladas, el sector vendió 932.485 el año pasado, ligeramente por debajo del millón registrado el año anterior, y aproximadamente representa una proporción del 14% del total de toneladas exportadas en el sector agroalimentario.

El 20% de las explotaciones ganaderas son porcinas

Por otra parte, el censo porcino en Cataluña en el 2023 fue de 8.061.137 cabezas, un 1,4% más que en el 2022, y una cifra que ronda el 6% del total de la Unión Europea. En la demarcación de Barcelona se encuentran aproximadamente una de cada cuatro unidades. El mismo año, según Agricultura, el número de cabezas de porcino sacrificados pasaba los 22 millones, un 41,6% de los cuales, en las comarcas de Barcelona.

Mapa con el número de explotaciones porcinas por comarca

El número de explotaciones porcinas por toda Cataluña son 5.406, en 20,8% del total del sector ganadero. El Segrià es la comarca con más empresas de este tipo, 784, seguimiento de Osona (709) y la Noguera (685), aunque los datos utilizan el mapa anterior a la constitución de las comarcas del Moianès y el Lluçanès. En el Vallès Occidental, donde se han detectado los casos de jabalíes con peste porcina africana, se cuentan 16, con datos de la misma fuente.

En el conjunto catalán, el consumo de cerdo ha caído un 13,5% entre el 2018 y el 2023 a –en la demarcación de Barcelona, uno 8,4%–, pero el consumo industrial ha subido un 19,2% en el mismo periodo.