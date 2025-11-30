El Govern no descarta activar el ejército para controlar la peste porcina africana

Unos carteles avisan de que el parque de Collserola es una zona de vigilancia por la peste porcina africana

El Govern tiene «encima de la mesa» la opción de activar una unidad especializada del ejército español para controlar la peste porcina africana y no descarta utilizarla. Así lo ha admitido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Radio.

«Utilizaremos los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta, tanto para el control de la gente para que no entre (en las zonas boscosas) como también para hacer trabajos de control cinegético», ha dicho Ordeig. El conseller ha pedido responsabilidad a la ciudadanía y ha recordado que se pueden aplicar «sanciones» si se entra en los espacios restringidos. «No se trata de amenazar con sanciones, sino de decir que nos estamos jugando mucho», ha apuntado.

Este domingo, se están intensificando las capturas de jabalíes en Collserola. El proceso lo están coordinando los Agents Rurals, conjuntamente con Agricultura, pero también hay personal de la empresa pública Forestal Catalana y otros especialistas, como la unidad del SEPRONA de la Guardia Civil y compañías privadas especializadas.

Está en este contexto en que la delegación del gobierno español ha ofrecido la posibilidad de activar la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME). «Necesitamos buenos profesionales que lo hagan con garantías», ha destacado Ordeig.

Los cazadores también han puesto a disposición jaulas y otros elementos que tienen, aunque no se harán batidas en los espacios delimitados para evitar que los animales se asusten y, al huir, pasen hacia zonas limpias. Por ahora, el Govern está hablando para ver cómo pueden colaborar, y también está la ayuda de las ADF.

Posibles nuevos casos

El conseller ha recordado que por ahora hay dos casos positivos confirmados, y cuatro sospechosos pendientes de la confirmación definitiva, pero no ha descartado que la cifra aumente en las próximas horas porque se están encontrando animales, tanto en el primer radio de los 6 kilómetros como en el de 20.

El conseller ha descartado suspender las clases en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que tiene el campus mucho cerca de donde se encontraron los jabalíes muertos, pero sí que ha pedido evitar actividades a la naturaleza.

«Hoy por hoy no está sobre la mesa, pero iremos tomando las decisiones según la información que vamos teniendo», ha apuntado Ordeig.

El conseller ha evitado especular sobre el origen del brote, pero ha apuntado, como ya han hecho también el ministerio y varios expertos, en la posibilidad que alguna comida contaminada provocara la enfermedad a los jabalíes.