La Generalitat pide al Estado movilizar la UME para controlar la peste porcina africana

Un ciclista leyendo el cartel que indica la prohibición de acceder a Collserola en la carretera de las Aguas de Barcelona.

El Govern ha pedido al ejecutivo español que movilice el máximo de unidades posibles del equipo especializado en control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar la peste porcina africana, según ha anunciado este domingo el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en declaraciones a los medios desde Lleida.

El conseller también ha confirmado que las pruebas a los cerdos de las 39 explotaciones del radio afectado han dado negativo.

Asimismo, ha admitido que se han encontrado más jabalíes muertos en la zona bajo vigilancia, pero ha evitado concretar las cifras y ha remarcado que tienen que ser los laboratorios oficiales de Madrid los que confirmen los casos, que por ahora siguen siendo dos.

Ordeig ha recordado que la situación sigue siendo de alerta sanitaria, ya que hasta ahora se han confirmado estos dos jabalíes positivos en peste porcina africana de Cerdanyola del Vallès, mientras que cuatro animales más localizados en este municipio se encuentran pendientes de confirmación. Paralelamente, el conseller ha explicado que ya se ha peinado el 70% del radio de vigilancia y ha confirmado que se han recogido varios cadáveres más, los cuales son analizados el CReSA y, si procede, serán validados por el laboratorio de referencia del Ministerio.

Por su parte, los equipos veterinarios del Departamento y del Grupo de Saneamiento Porcino han completado las inspecciones clínicas, la toma de muestras y la revisión de las medidas de bioseguridad, confirmando que la enfermedad no ha afectado a ninguna de las 39 granjas que hay en la zona. «Estamos hablando de positivos en jabalíes salvajes y en ningún caso eso ha llegado a las granjas», ha celebrado Ordeig.

El Govern recurre a especialistas del ejército

Para reforzar el dispositivo y garantizar la contención del foco, el Gobierno ha solicitado el apoyo de la Unidad de Control Cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que está previsto que este lunes se incorpore a los equipos ya desplegados en el territorio con el fin de hacer capturas tanto de día como de noche. «Queremos el número mayor de efectivos y de recursos para poder gestionar de la manera más efectiva esta crisis. Necesitamos las personas más preparadas y todos los medios técnicos y humanos necesarios posibles», ha justificado al titular del Departamento de Agricultura.

En el plan de contingencia también trabajan Agentes Rurales, Mossos d'Esquadra, Protección Civil, voluntarios de las ADF, así como efectivos de la Guardia Urbana y del SEPRONA. Según Ordeig, este mismo domingo se han desplegado más efectivos públicos y privados en la zona afectada para ayudar a combatir la situación.

«Tolerancia cero» y «sanciones» para incumplir las restricciones de movilidad

Mientras tanto, el Gobierno mantiene el cierre de acceso a la zona infectada, correspondiente a los primeros seis kilómetros, así como las medidas de vigilancia ampliada hasta los veinte kilómetros y la suspensión de las actividades de ocio organizadas en todo el Parque de Collserola. «Pedimos no ir a Collserola. Está prohibido y aquellas personas que desatiendan la restricción de movilidad tendrán una sanción. Los Mossos y el resto de cuerpos de seguridad tienen instrucciones de tener tolerancia cero con quien ponga en riesgo las actuaciones de control cinegético o la propagación del virus, aunque sea involuntaria y accidental», ha aseverado al conseller.

Al mismo tiempo, el Govern ha pedido a los ayuntamientos de la zona que se vacíen papeleras y contenedores para que los animales no tengan acceso a materia orgánica que podría estar contaminada. «No sabemos el origen todavía, pero sí que podría ser alguna comida que hubiera venido a través de alguna autopista o de alguna vía de comunicación desde algún otro punto de Europa», ha recordado.

«Un tema de país»

El conseller de Agricultura ha trasladado un «mensaje de confianza» porque, según ha subrayado, «somos un país serio y estamos preparados para afrontar esta crisis sanitaria con las mejores garantías y minimizando al máximo los impactos negativos que esta tendrá». Además, ha afirmado que la peste porcina africana impacta directamente en torno a 1.000 millones de euros en exportaciones porcinas extracomunitarias y, por lo tanto, «eso no es sólo un tema del sector agroalimentario, es un tema de país».

En este sentido, Ordeig ha subrayado que en sólo 48 horas se ha activado un dispositivo «coordinado y eficaz» destinado a contener los focos y proteger un sector estratégico para la economía catalana, en un momento en qué los países importadores --como China o el Reino Unido-- siguen de bien cerca la evolución de la situación en Cataluña y en el Estado, según ha revelado.

Batidas allí donde hay más densidad de jabalíes

El conseller también ha señalado que se están haciendo batidas fuera del radio de 20 kilómetros y que «se ha pedido a todos los cazadores que ayuden a reducir la densidad de jabalíes al país». «Hay demasiados jabalíes en el país y, por lo tanto, empezaremos a priorizar las zonas donde hay una densidad más elevada», ha afirmado. De momento, ha insistido, todos los animales sospechosos se sitúan dentro del radio establecido y los jabalíes analizados fuera de este ámbito han dado negativo en la enfermedad.

El conseller ha insistido en que, en caso de encontrar un jabalí muerto, hay que contactar inmediatamente con el teléfono de emergencias 112, y ha agradecido las llamadas ciudadanas que están recibiendo. Al mismo tiempo, ha pedido extremar las medidas de bioseguridad en las granjas, revisando cierres y extremando las precauciones en el movimiento de personas y vehículos a las explotaciones ganaderas. Además, Ordeig ha abierto la puerta a consensuar con el Ministerio medidas económicas de apoyo para el sector porcino durante los próximos días.