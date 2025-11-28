Salut abre la vacunación contra la gripe a toda la población el lunes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament de Salut ha decidido abrir a partir de este lunes la vacunación contra la gripe a toda la población que lo desee, teniendo en cuenta que se prevé que alcance el nivel moderado en unos quince días. Ahora mismo está en nivel bajo pero la incidencia ha empezado a crecer antes de lo que es habitual.

La tendencia continúa al alza y de forma más marcada que en temporadas anteriores, tanto en población pediátrica como en adultos. Es por eso que Salut hace un llamamiento a vacunarse antes de que llegue el pico de circulación del virus. Según los datos del sistema de Vigilancia de las infecciones en Cataluña (SIVIC), la incidencia es de 81 casos por 100.000 habitants. También se observa un incremento en la circulación del virus respiratorio sincicial (el VRS, responsable de las bronquiolitis), pero todavía se mantiene en nivel basal.

El Departament de Salut insta especialmente a las personas de los colectivos recomendados a vacunarse antes de que la gripe llegue al pico epidémico. Se trata de las personas a partir de 60 años, niños de entre 6 y 59 meses, embarazadas, profesionales sanitarios y personal esencial y personas con condiciones de riesgo. Todos ellos ya hace semanas que se pueden vacunar.

Para pedir día y hora para las vacunas, hay que solicitarlo a través de La Meva Salut, preferentemente. La cita previa también se puede pedir a la web de programación citasalut.gencat.cat o bien directamente en el centro de atención primaria (CAP) de referencia. Ahora bien, hasta el 5 de diciembre, las CAP también ofrecen horario de vacunación sin cita previa de lunes a viernes de 09.30 a 12.30 y de 16.30 en 19.30.

Desde el 22 de septiembre, cuando se puso en marcha la campaña, se han vacunado 1.153.109 personas contra la gripe, unas 168.000 más que en el mismo periodo de la temporada pasada. Con respecto a la covid-19, 778.408 personas ya han recibido la vacuna adaptada a la variante LP8.1, 61.000 más que el año anterior.

La manera como la población se está vacunando es diversa: El 45% lo ha hecho con cita previa; el 40% se ha vacunado aprovechando una visita en el CAP por otros motivos, y el 15% ha aprovechado la oportunidad de hacerlo sin cita previa (unas 2.500 vacunaciones espontáneas al día).

Las coberturas actuales de vacunación también superan las del año pasado, concretamente cuatro puntos por encima. Se han vacunado un 43% de las personas a partir de los 60 años, un 63,1% de los de más de 80 y un 35,1% de los niños de 6 a 59 meses. En el caso de la covid, las coberturas son del 33% de las personas a partir de 60 y el 52,2% a partir de 80.

Uso de la mascarilla

El Departament de Salut recomendará el uso de la mascarilla cuando toque en los centros sanitarios. La incidencia se mantiene ahora en nivel bajo, pero ascendiendo, así que por ahora no son necesarias, si bien cada centro puede decidir sobre su uso. Salut recomienda el uso de mascarilla si se tienen síntomas respiratorios (tos, estornudos, rinitis) y, especialmente, si se prevé estar en contacto con personas vulnerables.

Actualmente, en Cataluña circulan dos subtipos de gripe en proporción similar: A(H1N1pdm09) y A(H3N2) variando K, los dos incluidos en las vacunas administradas. Esta variante k se ha detectado en todos los continentes. Además, en los países del hemisferio sur, donde ya se ha superado el pico epidémico y están en fase de descenso, no se ha observado una gravedad de la enfermedad inusualmente alta.

Aunque el subclade K muestra una cierta divergencia respecto de algunas vacunas de referencia, no se ha observado una gravedad más elevada de los casos en ningún país, y se espera que la vacuna siga proporcionando protección contra las formas graves de la enfermedad.

En una temporada típica, la gripe causa una morbilidad sustancial a la población europea, con hasta 50 millones de casos sintomáticos y entre 15.000 y 70.000 muertos anuales.