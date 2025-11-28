Detectan dos positivos de peste porcina africana en jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha confirmado este viernes dos positivos de peste porcina africana en jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès, los primeros casos que se detectan en el Estado español desde noviembre de 1994, según ha informado en un comunicado.

A raíz de estos dos casos en animales silvestres, el departamento de Agricultura, Ramaderia i Pesca y el de Interior han activado el plan de contingencia para contener la enfermedad, que no se transmite a los humanos ni por contagio ni por consumo de productos derivados del cerdo. A raíz de los positivos, quedan automáticamente suspendidas todas las exportaciones de cerdos fuera de la Unión Europea. El porcino representa el 19,3% del total de exportaciones alimentarias catalanas. Asimismo, en un radio de 20 km a partir de la zona donde se han encontrado los jabalíes muertos, se han listado todas las explotaciones y restringido los movimientos por vida y/o matadero.

Los servicios veterinarios han inventariado las explotaciones afectadas, y se han activado equipos de intervención para hacer inspecciones clínicas, análisis epidemiológico y toma de muestras.

Los jabalíes se encontraron muertos los días 25 y 26 de noviembre en una zona próxima al campus de la UAB, a Cerdanyola del Vallès, y de acuerdo con los protocolos establecidos, los Agentes Rurales los llevaron a analizar. El laboratorio del CReSa confirmó los positivos, y se enviaron las muestras al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, que el jueves por la noche los reconfirmó.

El Gobierno ha activado el plan de contingencia previsto cuando se encuentra un caso positivo, sea en fauna salvaje o doméstica.

A raíz de eso, técnicos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, junto con los Agents Rurals, han iniciado la búsqueda de animales muertos y la recogida de trampas de captura y material de desinfección para llevarlos a Torreferrussa, donde está el centro logístico.

El objetivo de estas actuaciones es blindar el perímetro y evitar la salida de jabalíes de la zona de vigilancia, de 20 kilómetros.

Las zonas de vigilancia se ven afectadas por la presencia de núcleos urbanos como Sabadell, Cerdanyola-Ripollet, Sant Cugat y Rubí. En todo caso, en las zonas núcleo, de un kilómetro en torno a los puntos donde se han encontrado los dos cadáveres, se hace una búsqueda intensiva de jabalíes. En el siguiente radio, se hace también una búsqueda activa de cadáveres y se aplicarán sistemas de captura.

También habrá «vigilancia pasiva» y actuaciones de caza controlada en Mollet, Sant Coloma de Gramenet, Moncada, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Terrassa, parte de los barrios de Barcelona, todo Sabadell y todo el Parque Natural de Collserola.

La Peste Porcina Africana

La Peste Porcina Africana (PPA) no afecta a los humanos pero es altamente contagiosa y afecta cerdo doméstico, jabalí europeo y facoquero africano. Algunas formas del virus provocan fiebre elevada, anorexia y hemorragias en la piel y los órganos internos, hasta el punto que puede llegar a producir la muerte del animal en entre dos y 10 días.

Según informa el departamento de Agricultura, la mortalidad de la enfermedad puede llegar a ser del 100%.

La PPA es una enfermedad incluida dentro de la lista de enfermedades terrestres notificables de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), y, por lo tanto, de declaración obligatoria.

La enfermedad entró en el este de la Unión Europea a finales del año 2014. Desde Rusia, se extendió a Ucrania y Bielorrusia, desde donde se propagó. Según el ministerio de Agricultura, actualmente está presente en explotaciones porcinas de 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, la República Checa, Hungría, Grecia, Rumania, Bulgaria y Croacia).

Desde que entró en la UE, Bélgica, Suecia y la República Checa consiguieron erradicarla con controles y vigilancias de la población de jabalíes, después de incursiones puntuales, como podría ser el caso de Cataluña.

El gobierno español ya ha comunicado el foco a la Unión Europea y a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Las investigaciones para saber el origen del brote ya han empezado.

Al tratarse de una enfermedad de categoría A, se pide en el sector que se extremen todas las medidas de bioseguridad y vigilancia a las explotaciones de porcino y al transporte de animales.