Rescatan 300 recetas catalanas en riesgo de desaparecer gracias a las abuelas

"Se está perdiendo porque la juventud ya no quiere aprender a cocinar y prefiere ir al bar, pero la cosa buena está en casa". Josefa Franch, de Deltebre, lo tiene claro: "Si metes amor y producto de calidad, cualquier plato es de categoría".

Ella es una de las abuelas que ha participado en el proyecto Gastrosàvies, creado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para preservar, documentar y divulgar el conocimiento gastronómico transmitido de generación en generación, especialmente por las mujeres mayores.

En total, se han recuperado más de 300 recetas en vías de extinción. Este lunes, las participantes del proyecto se han reunido en Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages, en un acto homenaje a estas mujeres y a su legado.