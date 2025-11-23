Puigdemont pide al PSOE que «emprenda la ruptura que se negó a hacer hace 50 años» con la muerte de Franco

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido al PSOE que «emprenda la ruptura que se negó a hacer hace 50 años» con la muerte del dictador Franco. En un texto publicado este domingo en 'El País', el expresidente asegura que esta ruptura empieza por reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos», una cuestión que, según observación, «el PSOE había defendido durante décadas».

«Con pactos con el antiguo régimen, como el de la transición, y con la continuidad de la monarquía restaurada por Franco, sólo perpetuarán el régimen, que es el que han estado haciendo hasta ahora», ha criticado.

Así, el líder juntaire ha añadido que España hierve y que el clima actual se parece al de otros periodos convulsos, que acabaron con un «final trágico». Puigdemont también ha hecho referencia a la «politización del poder judicial» y ha reprochado al PSOE que «se alineara con el PP en el 2017» en contra de los independentistas.

«Hoy, a los socialistas los han enviado a la misma sastrería en la cual se fabricaron los trajes a medida que prepararon para nosotros», ha insistido el líder de Junts.

Acuerdos con el PSOE

Sobre los acuerdos suscritos entre el PSOE y Junts en Madrid, Puigdemont ha dicho que los pactos «sacudieron las aguas siempre turbias pero normalmente estancadas» de la España «profunda». «La mención del término lawfare provocó la primera erupción cutánea en la piel del Estado profundo», ha dicho.

«Dos años después, el protagonista de aquella foto en el Parlament ya ha pasado unos cuantos meses en la prisión – en referencia a Santos Cerdán- acusado de corrupción, y ya se han abierto procesos penales contra el entorno de Sánchez, su familia, y el fiscal general», ha sentenciado el expresidente.