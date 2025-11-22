Les rachas más fuertes de viento han afectado principalmente al Ampurdán y las zonas del Pirineo y PrepirineoCEDIDA

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este mediodía el Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña (VENTCAT) que se había activado en alerta ayer viernes. Les rachas más fuertes de viento han afectado principalmente al Empordà y las zonas del Pirineo y Prepirineo.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), el episodio de fuerte viento ha finalizado este mediodía, y ha dejado registros destacados como los 143.6 km/h en Portbou (Alt Empordà); 122.8 en Boí (Alta Ribagorça); 116.3 a Núria (Ripollès); 113.8 en La Tosa d'Alp (Cerdanya) y 90.7 en Ulldeter (Ripollès).

El teléfono de emergencias 112 ha recibido en este temporal de viento un total de 80 llamadas, la mayoría desde Osona (11); Barcelonès (8); Alt Empordà (7), Selva (7) y Vallès Occidental (7).