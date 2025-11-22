Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha puesto en marcha a una prueba piloto para revitalizar el comercio local de los núcleos históricos de doce capitales de comarca. La iniciativa prevé varias actuaciones en Amposta, Balaguer, Berga, Figueres, Igualada, Manresa, Olot, la Seu d'Urgell, Tortosa, Valls, el Vendrell y Vilafranca del Penedès.

Este año se destinarán 800.000 euros para crear instrumentos de planificación comercial y urbanística, y definir planes de usos y otras herramientas de diagnosis que permitan dar un empuje en las tiendas. "Tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre la transformación y mantener de nuestros signos de identidad", ha defendido el consejero a Miquel Sàmper este sábado durante la presentación del plan en Vilafranca con la consejera Sílvia Paneque.

A partir de la diagnosis inicial que se haga a cada municipio, la intención es desarrollar varios instrumentos de planificación urbanística. Pueden ir desde hacer un mapa detallado del tejido comercial existente a hacer un análisis cualitativo de la oferta. Otra opción es elaborar planes especiales de usos y actividades para garantizar una oferta comercial equilibrada y que responda a las necesidades reales del vecindario.

La prueba piloto forma parque del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Cada uno de los doce municipios seleccionados por esta primera edición del plan recibirá una subvención de entre 40.000 y 80.000 euros para desarrollar la herramienta que más se ajuste a sus necesidades. En paralelo a la ayuda económica, la Generalitat ha anunciado que habilitará un espacio cooperativo para diseñar actuaciones conjuntas de dinamización comercial para promover la colaboración entre comerciantes y la administración.

El consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha hecho un llamamiento a "ser capaces de absorber aquello que aportan las innovaciones" y las "nuevas costumbres comerciales", recordando que el comercio de proximidad da trabajo a 500.000 personas en Cataluña y representa el 15% del PIB.

Sàmper ha definido como una "amenaza" la comodidad que ofrece el comercio electrónico, "que te permite comprar unas zapatillas deportivas desde el sofá de casa mientras ves el fútbol". "Eso revoluciona la forma clásica de comprar, pero tenemos que intentar hacer ver a la gente que es mucho mejor ir a una tienda de toda la vida y que al comerciante te asesore", ha pedido a los alcaldes y concejales de los doce municipios presentes este sábado a la firma del convenio entre los departamentos de Empresa y Territorio para sacar adelante la prueba piloto.

A su vez, la consejera Sílvia Paneque ha precisado que la implicación de su departamento en este plan se ciñe al ámbito de la planificación urbanística para "complementar" el asesoramiento que liderará Empresa y Trabajo. Paneque ha vinculado las diversas políticas de vivienda que está impulsando el Departamento de Territorio a "la activación económica de los barrios".

"Cada solar que activamos y cada vivienda que podemos rehabilitar tiene implicaciones que van mucho más allá de garantizar cuatro paredes, ya que la vivienda tiene mucho que ver con la regeneración de espacios urbanos", ha defendido a la consejera.