La nieve hace acto de presencia en Cataluña

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La nieve caída en las últimas horas obliga a circular con cadenas por cinco carreteras este viernes por la mañana, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). Son la C-28 en el Puerto de la Bonaigua, la C-142b en el pla de Beret, la L-500/L-501 en la Vall de Boí, la L-501 en Alins y L-504 en Lladorre. Además, hay restricción de vehículos articulados en la N-23 en Vilaller-Vielha e Mijaran.

La nieve ha caído en el Pirineo, especialmente en el extremo norte de la cordillera, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En las cotas más altas, la nevada ha ido acompañada de fuertes rachas de viento en torno a los 50-60 km/h y de valores de temperatura de -10 grados, y en algunos puntos incluso inferiores.