Sales asciende al frente de Junts en el Parlament y Batet será adjunto a la dirección del partido

Carles Puigdemont ha remodelado la dirección de Junts, ascendiendo a Mònica Sales de portavoz a presidenta del grupo en el Parlament, mientras Albert Batet pasa a estar adjunto a la dirección del partido y director de campaña. Esta es la propuesta que han hecho Puigdemont y Jordi Turull, y que ha sido avalada por unanimidad de la dirección permanente, en una reunión este lunes en Waterloo (Bélgica). En una nota distribuida por el partido, Juntos justifica los cambios «ante los nuevos retos del contexto político y el informe del abogado general de la Unión Europea, que valida la ley de amnistía y el plausible retorno del presidente».

La figura de adjunto a la presidencia del partido, que ocupará el habitante de Valls Albert Batet, es de nueva creación. Según Junts, «tiene el objetivo de reforzar la interlocución de la presidencia con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos estratégicos, hacer de enlace de la presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional en las diferentes cámaras parlamentarias y gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que Puigdemont considere oportuno delegar».

El cargo de portavoz en el Parlament que ocupaba la tortosina Mònica Sales ahora será ejercido por el portavoz adjunto Salvador Vergés. Tanto Vergés como la también portavoz adjunta Jeannine Abella se incorporarán a la dirección permanente de Junts.